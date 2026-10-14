İstanbul’daki yoğun yağış futbolu da vurdu! Erteleme kararı...

Hakem Berkay Erdemir daha sonra topun zeminde sekip sekmediğini kontrol etti. Yapılan kontroller sonrası müsabakaya 15 dakika ara verildi. Aranın ardından maçın hakem üçlüsü ve takım kaptanları tekrar zemini kontrol etti ve müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.