İstanbul’daki yoğun yağış futbolu da vurdu! Erteleme kararı...

Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Berkay Erdemir, Esra Arıkboğa, Salih Burak Demirel
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu, Djokanovic, Berat Yılmaz (Tunahan Taşçı dk. 46), Blanco (Koita dk. 46), Hostikka, Soukou
Yedekler: Özgün Ali Köklü, Melih Bostan, Kosoko, Kerem Şen, Atalay Babacan, Oğuzhan Aydoğan, Burak Öksüz, Ali Yaşar
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Boluspor: Tafas, Ahmet Can Özdemir, Bartu Göçmen, Cuesta, Canberk Özdemir, Tolunay Artuç, Zeki Dursun, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammed Mert, Nurettin Korkmaz, Gonzalez
Yedekler: Muhammet Özkan, Furkan Metin, Can Arda Yılmaz, Abdulsamet Kırım, Diaz, Arda Tuğra Saygı, Uğurhan Uğurlu, Elvin Yunuszade, Ege Özkayımoğlu, Bertu Özyürek
Teknik Direktör: Mustapha Yatabare
Gol: Zeki Dursun (dk. 25) (Boluspor)
Kırmızı kart: Furkan Emin Kaçmaz (dk. 46) (Boluspor)
Sarı kartlar: Yunus Emre Gedik (Ümraniyespor), Canberk Özdemir (Boluspor)