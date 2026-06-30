Trend Galeri Trend Spor İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fransa ise İsveç'i 3-0 yendi ve bir üst tura çıktı. Son 16 turuna yükselen takımlar belli olurken, bazı eşleşmeler de netleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2026 22:08 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 02:10