Trend Galeri Trend Spor İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fransa ise İsveç'i 3-0 yendi ve bir üst tura çıktı. Son 16 turuna yükselen takımlar belli olurken, bazı eşleşmeler de netleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2026 22:08 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 02:10
İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Norveç, Fildişi Sahili ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Norveç adını son 16 turuna yazdırdı.

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Nusa, 86. dakikada ise Erling Haaland kaydetti.

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

Haaland, Norveç formasıyla çıktığı son 13 resmi maçın tamamında gol attı.

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İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

Öte yandan Fildişi Sahili'nde Çaykur Rizesporlu Yahya Fofana, Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou ve Trabzonsporlu Christ Oulai mücadeleye ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Wilfried Singo ile Başakşehirli Christopher Operi ise süre alamadı.

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

Norveç, son 16 turuna yükselen 5. ülke oldu. İşte bir üst tura çıkan o takımlar...

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

Paraguay

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

Kanada

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

Fas

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

Brezilya

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

Norveç

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

Fransa

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

BELLİ OLAN EŞLEŞMELER

04 Temmuz 2026 | Kanada – Fas

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

05 Temmuz 2026 | Brezilya – Norveç

İşte 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar! Bazı eşleşmeler de belli oldu...

05 Temmuz 2026 | Paraguay - Fransa

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #NORVEÇ