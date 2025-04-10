Trend
Galeri
Trend Spor
İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi kalecileri! Zirvedeki isim futbolseverleri şaşırttı...
İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi kalecileri! Zirvedeki isim futbolseverleri şaşırttı...
Futbolda kaleciler, takımlarının başarı durumlarında en büyük role sahip mevki olarak gösterilir. Dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), futbolseverler için yeni bir liste yayınladı. Listede Şampiyonlar Ligi'nde 1992 yılından bu yana en iyi 10 kaleciye yer verildi. Listede; Gianluigi Buffon, Van der Sar ve Dida gibi efsane isimlerde yer aldı. İşte Devler Ligi'ne damgasını vurmuş en iyi 10 file bekçisi…
Giriş Tarihi: 10.04.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 22:15