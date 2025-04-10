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İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi kalecileri! Zirvedeki isim futbolseverleri şaşırttı...

Futbolda kaleciler, takımlarının başarı durumlarında en büyük role sahip mevki olarak gösterilir. Dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), futbolseverler için yeni bir liste yayınladı. Listede Şampiyonlar Ligi'nde 1992 yılından bu yana en iyi 10 kaleciye yer verildi. Listede; Gianluigi Buffon, Van der Sar ve Dida gibi efsane isimlerde yer aldı. İşte Devler Ligi'ne damgasını vurmuş en iyi 10 file bekçisi…

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Giriş Tarihi: 10.04.2025 22:13 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 22:15
İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi kalecileri! Zirvedeki isim futbolseverleri şaşırttı...

Avrupa'nın kulüpler bazından en prestijli futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu zamana kadar birçok etkileyici kaleci performansı izledik.

İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi kalecileri! Zirvedeki isim futbolseverleri şaşırttı...

Manuel Neuer, Iker Casillas ve Edwin van der Sar gibi ikonik kaleciler Avrupa'nın en önemli turnuvasında kalıcı bir etki yarattılar.

İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi kalecileri! Zirvedeki isim futbolseverleri şaşırttı...

Dijital yayıncı GiveMeSport, Avrupa'nın en gözde turnuvasında forma giymiş en iyi 10 kaleciyi sıraladı.

İŞTE O LİSTE...

İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi kalecileri! Zirvedeki isim futbolseverleri şaşırttı...

11 – Alisson Becker (AS Roma ve Liverpool)

İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi kalecileri! Zirvedeki isim futbolseverleri şaşırttı...

10 - Thibaut Courtois (Atletico Madrid, Chelsea ve Real Madrid)