Trend
Galeri
Trend Spor
İşte Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...
İşte Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. 8 Ağustos'ta başlayacak dev heyecan öncesi geride bıraktığımız sezonun en çok penaltı atan takımlarını derledik. Transfermarkt kaynaklı listede zirveyi 3 takım paylaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.08.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 21:45