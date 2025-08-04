Trend Galeri Trend Spor İşte Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

İşte Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. 8 Ağustos'ta başlayacak dev heyecan öncesi geride bıraktığımız sezonun en çok penaltı atan takımlarını derledik. Transfermarkt kaynaklı listede zirveyi 3 takım paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.08.2025 21:45 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 21:45
İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8 Ağustos'ta start verecek. Yeni sezon öncesinde, geçtiğimiz sezonun en çok penaltı kullanan takımlarını listeledik. Zirveyi 3 takım birden paylaştı....

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

19. KAYSERİSPOR

3 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

18. SİVASSPOR

3 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

17. KONYASPOR

3 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

16. GAZİANTEP FK

5 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

15. ANTALYASPOR

5 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

14. ALANYASPOR

6 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

13. HATAYSPOR

6 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

12. ÇAYKUR RİZESPOR

6 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

11. TRABZONSPOR

7 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

10. BODRUM FUTBOL KULÜBÜ

7 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

9. ADANA DEMİRSPOR

7 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

8. EYÜPSPOR

7 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

7. SAMSUNSPOR

7 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

6. GÖZTEPE

8 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

5. KASIMPAŞA

9 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

4. FENERBAHÇE

11 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

3. BEŞİKTAŞ

13 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

2. GALATASARAY

13 penaltı

İşte Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en çok penaltı kullanan takımlar! 3 takım zirveyi paylaştı...

1. BAŞAKŞEHİR

13 penaltı