Italiano, Orkun Kökçü’nün son durumunu açıkladı!

Vincenzo Italiano yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık. Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum.