Italiano, Orkun Kökçü’nün son durumunu açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Vincenzo Italiano yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık. Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum. Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler. Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Önümüzde zorlu maçlar var ve sıkışık takvim var. Bir parantez açmak istiyorum. Bugün az oynayan oyuncular kendilerini gösterdi. Teşekkür etmek istiyorum. Bunu söylüyordum hep, buradaki tüm maçlar çok önemli. Avrupa'daki maçlar çok önemli. Hakkını vermemiz gerekiyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Çok zorlandık buraya gelirken. O yüzden en iyisini yapmamız gerekiyor. 'HAKKINI VERMEMİZ GEREKİYOR' Bugün neredeyse yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim stadyumun. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor! Onlara en iyisini göstermemiz gerekiyor. Her zaman arkamızdalar. Bizi çok destekliyorlar. Taraftarımıza yeniden teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok zor bir deplasmanda kazandık. Çok iyi bir takıma karşı kazandık. 3 tane az süre alan oyuncuyla oynadık, onlar da iyi iş çıkardık. Deplasmanlarda sıkıntı yaşıyorduk. Burada kazandığımız özgüven de çok işimize yarayacak. Trabzonspor'a karşı zor bir deplasmana gidiyoruz ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. 3 puan çok önemli ve herkesin performansından çok mutluyum. 'GRUPTAN ÇIKACAĞIZ' Biz gruptan çıkmak için her şeyi yapacağız. Biz üst tura çıkmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Üst tura çıkmamız gerekiyor çünkü buraya gelmek için çok uğraştık. Bugünkü oyundan çok memnunum. Hep böyle olursak üst tura çıkabiliriz. Bunun da sözünü veriyorum. Bence iyi bir iş çıkaracağız bu sene Avrupa'da. ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SON DURUMU! 'Ayağında küçük bir acı var. Yere bastığında kötü hissetti. Doğal olarak risk almak istemedik. Konuştum, hızlı geçebileceğini söyledi. Bakacağız. Herkese yüzde yüz ihtiyacımız var. Sıkışık takvimde herkese ihtiyacımız var.'