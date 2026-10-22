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Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Crystal Palace'ı konuk edecek. Kritik karşılaşmada Vincenzo Italiano'nun muhtemel ilk 11 kararı belli oldu. Peki Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 21.10.2026 22:43 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 07:14
Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesi tüm gelişmeler bu haberde…

Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul'daki kritik müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1'DEN YAYINLANACAK

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki müsabaka TRT 1'den yayınlanacak.

Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zorlu mücadele naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAKKELIE DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zorlu maçta VAR'da Jeroen Manschot, AVAR'da ise Stan Teuben görev alacak.

Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Crystal Palace maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Nübel, Murillo, Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Miretti, Olaitan, İlhan Fakılı, Trossard, Oh.

Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE'IN MUHTEMEL 11'İ

Crystal Palace'ın Beşiktaş deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Mitchell, Wharton, Timber, Kamada, Khalaili, Pino, Larsen.

Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 2 maçta 6 puan toplama başarısı gösterdi ve yoluna kayıpsız devam etti.

Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 2 haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #BEŞİKTAŞ #VİNCENZO İTALİANO #CRYSTAL PALACE