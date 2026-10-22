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Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Italiano’dan ilk 11 kararı! Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Crystal Palace'ı konuk edecek. Kritik karşılaşmada Vincenzo Italiano'nun muhtemel ilk 11 kararı belli oldu. Peki Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.10.2026 22:43
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 07:14