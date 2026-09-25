Trend Galeri Trend Spor İtalya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı!

İtalya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'de İtalya ile Belçika karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki geçmiş mücadelelerde birbirine yakın sonuçlar alınırken, İtalya genel galibiyet sayısında rakibinin önünde yer alıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın programı ve maç öncesindeki son bilgileri takip ediyor.

Giriş Tarihi: 25.09.2026 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 11:34
İtalya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'de İtalya ile Belçika karşılaşacak. İki ekip arasındaki son mücadelelerde yakın skorlar ortaya çıkarken, İtalya ikili rekabette toplam galibiyet sayısıyla öne çıkıyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin takibinde.

İtalya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı!

İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1 mücadelesi kapsamında İtalya - Belçika karşı karşıya gelecek.Mücadele 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

İtalya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı!

İTALYA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele A Haber ekranlarında yayınlanacak.

İtalya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı!

FUTBOL ŞÖLENİ TURKUVAZ MEDYA'DA

Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

25 Eylül Cuma

21.45 İtalya – Belçika (A Haber)

21.45 İsveç – Romanya (A Spor)

21.45 Türkiye – Fransa (atv)

26 Eylül Cumartesi

16.00 Slovenya – İskoçya (A Spor)

21.45 İngiltere – İspanya (A Haber)

21.45 Çekya – Hırvatistan (A Spor)

27 Eylül Pazar

19.00 Sırbistan – Hollanda (A Spor)

21.45 Norveç – Portekiz (A Spor)

21.45 Almanya – Yunanistan (A Haber)

28 Eylül Pazartesi

19.00 Gürcistan – Ukrayna (A Spor)

21.45 Belçika – Fransa (A Haber)

21.45 İsveç – Polonya (A Spor)

21.45 Türkiye – İtalya (atv)

29 Eylül Salı

21.45 İspanya – Hırvatistan (A Spor)

21.45 Çekya – İngiltere (A Haber)

21.45 İskoçya – İsviçre (A Para)

İtalya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı!

1 Ekim Perşembe

21.45 Almanya – Sırbistan (A Haber)

21.45 Danimarka – Portekiz (A2)

21.45 Yunanistan – Hollanda (A Spor)

2 Ekim Cuma

21.45 Fransa – İtalya (A Haber)

21.45 Bosna Hersek – İsveç (A Spor)

21.45 Belçika – Türkiye (atv)

3 Ekim Cumartesi

19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)

21.45 İspanya – Çekya (A Haber)

21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)

21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)

4 Ekim Pazar

19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)

21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)

21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)

21.45 Portekiz – Norveç (A2)

5 Ekim Pazartesi

21.45 Fransa – Belçika (A Spor)

21.45 Romanya – İsveç (A Haber)

21.45 İtalya – Türkiye (atv)

6 Ekim Salı

21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)

21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)

21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör