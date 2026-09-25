İtalya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı!

FUTBOL ŞÖLENİ TURKUVAZ MEDYA'DA

Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

25 Eylül Cuma

21.45 İtalya – Belçika (A Haber)

21.45 İsveç – Romanya (A Spor)

21.45 Türkiye – Fransa (atv)

26 Eylül Cumartesi

16.00 Slovenya – İskoçya (A Spor)

21.45 İngiltere – İspanya (A Haber)

21.45 Çekya – Hırvatistan (A Spor)

27 Eylül Pazar

19.00 Sırbistan – Hollanda (A Spor)

21.45 Norveç – Portekiz (A Spor)

21.45 Almanya – Yunanistan (A Haber)

28 Eylül Pazartesi

19.00 Gürcistan – Ukrayna (A Spor)

21.45 Belçika – Fransa (A Haber)

21.45 İsveç – Polonya (A Spor)

21.45 Türkiye – İtalya (atv)

29 Eylül Salı

21.45 İspanya – Hırvatistan (A Spor)

21.45 Çekya – İngiltere (A Haber)

21.45 İskoçya – İsviçre (A Para)