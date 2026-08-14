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İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! ”Başkan onun için uçak kaldırdı”

Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. İtalyan basını, Juventus'un eski golcüsünü manşetine taşıdı. İşte gündem olan o haber...

YUSUF TURHAN
Giriş Tarihi: 14.08.2026 00:06 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 07:27
İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

İtalya'da top koşturan yıldızların İstanbul'a akın etmesinin ardından Çizme medyası şaşkınlığını gizleyemiyor.

İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

TuttoMercatoWeb sitesi, Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'a transferini yorumlarken, Vincenzo İtaliano etkisine dikkat çekti.

İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

Haberde, "Fiorentina'da İtaliano kulübede, Vlahovic'in de hücumda yer aldığı ikili yeniden bir araya geldi.

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İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

Oyuncunun potansiyelini en üst düzeye çıkarabilecek bir teknik direktörün belki de herkesten daha iyi bu transferden oldukça memnun olduğuna kolayca inanabiliriz. İstanbul, Vlahovic'in yıldızını yeniden parlatacağı bir şehir" yorumu yapıldı.

İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

"BAŞKAN ADALI ONUN İÇİN UÇAK KALDIRDI"

Haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı: "2021-2022 sezonunda, Vlahovic, İtaliano yönetimindeki Fiorentina için 24 maçta etkileyici 20 gol attı.

İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

Tüm bunlar, 28 Ocak 2022'de 70 milyon Euro artı 10 milyon Euro bonus karşılığında Juventus'a katılmasından önceydi."

İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

Corriere Dello Sports ise "İstanbul'da Vlahovic coşkusu…Başkan Serdal Adalı bizzat İtalya'ya gelip oyuncuyu ikna etti. Yıldız golcü, yıllık ücretinin büyük cazibesiyle siyah-beyazlı takıma katıldı" ifadelerini kullandı.

İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

YILDA 7.5 MİLYON EURO ALACAK

Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli forvete senelik 7.5 milyon Euro maaş ödeneceği açıklanırken, ne kadar imza parası alacağı konusunda bilgi verilmedi.

İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

Sırp yıldız, Beşiktaş'ta 28 numaralı formayı giyecek. Siyah-beyazlılar, yeni golcüsü Vlahovic'e bugün görkemli bir imza töreni yapacak.

İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

Saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek tören taraftarlara açık olacak. Beşiktaşlı futbolseverlerin stadı tamamen doldurması bekleniyor.

İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

26 yaşındaki golcü, İstanbul'daki muhteşem karşılama için "Çok mutluyum, harika bir duygu. Şampiyon olmak istiyoruz. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum" demişti.

İtalya, Dusan Vlahovic transferini konuşuyor! Başkan onun için uçak kaldırdı

Juventus'ta bir efsane olan Dusan Vlahovic, siyahbeyazlı formayla 168 maçta 69 gol atıp 15 asist yaparken 84 gole katkıda bulundu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör