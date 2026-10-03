İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

İtalya Serie A'da futbol oynayan oyuncular arasında en çok maaş alan 25 futbolcu belli oldu. Capology verilerine göre hazırlanan listede Dybala, Modric, Nico Paz, De Bruyne, Barella, Lautaro Martinez gibi yıldızların yanı sıra milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız da yer aldı. İşte Serie A'nın en yüksek maaş alan 25 futbolcusu…