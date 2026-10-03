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İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı
İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı
İtalya Serie A'da forma giyen futbolcular arasında en yüksek maaşa sahip 25 futbolcu listesi yayınlandı. Capology verilerine göre hazırlanan listede milli oyuncular Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu üst sıralarda yer aldı.
Giriş Tarihi: 03.10.2026 18:06
Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 18:10