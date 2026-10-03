Trend Galeri Trend Spor İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

İtalya Serie A'da forma giyen futbolcular arasında en yüksek maaşa sahip 25 futbolcu listesi yayınlandı. Capology verilerine göre hazırlanan listede milli oyuncular Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu üst sıralarda yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 18:10
İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

İtalya Serie A'da futbol oynayan oyuncular arasında en çok maaş alan 25 futbolcu belli oldu. Capology verilerine göre hazırlanan listede Dybala, Modric, Nico Paz, De Bruyne, Barella, Lautaro Martinez gibi yıldızların yanı sıra milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız da yer aldı. İşte Serie A'nın en yüksek maaş alan 25 futbolcusu…

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

25- Luka Modric | Milan | 8 milyon 330 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

24- Marcus Thuram | Inter | 8 milyon 330 bin Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

23- Maxence Caqueret | Como | 8 milyon 340 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

22- Manuel Locatelli | Juventus | 8 milyon 340 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

21- Donyell Malen | Roma | 8 milyon 520 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

20- Federico Dimarco | Inter | 8 milyon 710 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

19- Francisco Conceiçao | Juventus | 8 milyon 800 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

18- Gonçalo Ramos | Milan | 9 milyon 260 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

17- John Stones | Inter | 9 milyon 260 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

16- Nico Paz | Como | 9 milyon 260 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

15- Douglas Luiz | Juventus | 9 milyon 260 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

14- Franck Kessie | Atalanta | 9 milyon 870 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

13- Piotr Zielinski | Inter | 10 milyon 180 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

12- Nick Woltemade | Juventus | 10 milyon 190 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

11- Bremer | Juventus | 11 milyon 110 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

10- Rasmus Höjlund | Napoli | 11 milyon 570 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

9- Adrien Rabiot | Milan | 11 milyon 570 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

8- Paulo Dybala | Roma | 12 milyon 40 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

7- Alessandro Bastoni | Inter | 12 milyon 40 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

6- Hakan Çalhanoğlu | Inter | 12 milyon 40 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

5- Randal Kolo Muani | Juventus | 12 milyon 970 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

4- Nicolo Barella | Inter | 12 milyon 970 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

3- Kevin De Bruyne | Napoli | 13 milyon 890 bin Euro

İtalya’da en yüksek maaş alan futbolcular! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı

2- Kenan Yıldız | Juventus | 15 milyon 370 bin Euro