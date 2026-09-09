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İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’

Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı öncesi İtalya'da gündem oldu. İtalyanlar, İngiliz yıldızla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi: 09.09.2026 17:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 17:23
İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Roma ile karşı karşıya gelecek.

İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’

İstanbul'da oynanacak kritik maç öncesi İtalyan basınında yer alan haber dikkat çekti.

İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood için dikkat çeken ifadelere yer verdi.

İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’

ROMA PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce uzun süre Roma ile de anılmıştı.

İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’

İngiliz yıldız, daha sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.

İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’

Mason Greenwood'un transfer tercihi ile ilgili La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı…

İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’

"İLK SEÇENEK TERCİH EDİLDİ"

İlk seçenek tercih edildi ve İngiliz oyuncu Türkiye'ye uçtu. Burada hemen önemli bir etki yarattı, eleme ve lig maçlarında 4 gol ile 2 asist kaydetti.

İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’

Ancak Fenerbahçe, özellikle Türk liginde, son Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyet de dahil olmak üzere, parlak bir başlangıç yapamadı.

İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’

"KARARINDAN PİŞMAN OLABİLİR"

Bu nedenle Greenwood kararından pişman olabilir. Gelmemesi Gasperini için kesinlikle üzücüydü.

İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

Mason Greenwood'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

İtalya’da gündem Fenerbahçeli Mason Greenwood! ‘Kararından pişman olabilir’

24 yaşındaki İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #ROMA #İSMAİL KARTAL