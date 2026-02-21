Jhon Duran için olay açıklama! ‘Fenerbahçe ondan kurtuldu’

Jhon Duran'ın Zenit'te göstereceği performansla ilgili soruya Dmitry Selyuk, "Aslında ben de bu konuyla çok ilgileniyorum. İngiltere'de çok iyi performans gösterdi ama sonra çok fazla takım değiştirdi. Burada çok önemli bir nokta var: Kendini toparlayıp tekrar üst düzey kulüplerin satın almak isteyeceği türden bir oyuncu olmaya karar verdi mi, yoksa tam tersine Zenit'ten sonra kimse ona ihtiyaç duymayacak mı" cevabını verdi.