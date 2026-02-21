Trend Galeri Trend Spor Jhon Duran için olay açıklama! ‘Fenerbahçe ondan kurtuldu’

Jhon Duran için olay açıklama! ‘Fenerbahçe ondan kurtuldu’

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yollarını ayırdığı Jhon Duran için dikkat çeken bir açıklama geldi. Rus menajer Dmitry Selyuk, Jhon Duran ile ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 18:03 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 18:04
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de sezon başında Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran ile devre arasında yollar ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli takımın kiralık sözleşmesini feshettiği Kolombiyalı futbolcu, Rusya temsilcisi Zenit ile anlaşmıştı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın tepkisini çeken Jhon Duran, Zenit formasıyla da çıktığı maçlardaki agresif tavırlarıyla ön plana çıktı.

RUS MENAJER KONUŞTU

Jhon Duran'ın Zenit'e transferi için Rus menajer Dmitry Selyuk değerlendirmede bulundu.

Jhon Duran'ın Zenit'te göstereceği performansla ilgili soruya Dmitry Selyuk, "Aslında ben de bu konuyla çok ilgileniyorum. İngiltere'de çok iyi performans gösterdi ama sonra çok fazla takım değiştirdi. Burada çok önemli bir nokta var: Kendini toparlayıp tekrar üst düzey kulüplerin satın almak isteyeceği türden bir oyuncu olmaya karar verdi mi, yoksa tam tersine Zenit'ten sonra kimse ona ihtiyaç duymayacak mı" cevabını verdi.

Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den ayrılığıyla ilgili Dmitry Selyuk, "Anladığım kadarıyla, Fenerbahçe ondan kurtuldu ve kendilerini kurtardı" ifadelerini kullandı.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Jhon Duran, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde 21 maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu bu süreçte 5 gol ile 3 asist üretti.

Zenit'in satın alma opsiyonuyla birlikte Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın Suudi Arabistan'daki sözleşmesi 2030'da sona erecek.

DEV BONSERVİS ÖDENDİ

Envigado altyapısında yetişen Jhon Duran daha sonra Chicago, Aston Villa ve Al Nassr'da oynadı.

Al Nassr, 2024-2025 sezonu devre arasında Kolombiyalı santrfor için 77 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.