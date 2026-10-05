Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli takımın gündemine flaş bir isim geldi. Kanarya, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Joao Felix ile ilgileniyor. Suudi ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Felix'in yeniden Avrupa'ya dönmek istediği öğrenildi. DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ Portekizli oyuncu, geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak oyuncu o dönem Chelsea'den Al-Nassr'a imza atmıştı. TRANSFER KARARI SONRASI HAMLE Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya, oyuncunun Avrupa'ya dönme kararı sonrası bu durumu fırsata çevirmek için şimdiden nabız yokladı. FENERBAHÇE YANITI Haberde büyük ligden talibi olmayan Joao Felix'in Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde bu durumu değerlendirmeye alacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'de transfer komitesinin Portekizli oyuncu için kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor. SEMEDO DA DEVREYE GİRECEK Öte yandan bu transferde Nelson Semedo'nun da rol oynayacağı ve milli takımdan arkadaşıyla görüşeceği iddia edildi. Benfica'da kendini ispatlayan Felix, sırasıyla Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Mian gibi önemli takımlarda forma giydi. 2018'de Benfica A Takımı'na yükselen Joao Felix, 2019 yılında 127.2 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer olmuştu. 2024 yılının yaz transfer döneminde 52 milyon euroya Chelsea'ye giden oyuncu, 1 sezon sonra 35 milyon euroya Al-Nassr'a transfer oldu. Portekiz Milli Takımı formasını 60 kez giyen başarılı hücum oyuncusu 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Suudi Arabistan ekibinde bu sezon 8 maça çıkan Joao Felix, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.