Trend Galeri Trend Spor Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

Kış transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Portekizli yıldız Joao Felix geldi. Başarılı futbolcunun transfer yanıtı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 05.10.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 11:42
Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli takımın gündemine flaş bir isim geldi.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

Kanarya, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Joao Felix ile ilgileniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

Suudi ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Felix'in yeniden Avrupa'ya dönmek istediği öğrenildi.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Portekizli oyuncu, geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak oyuncu o dönem Chelsea'den Al-Nassr'a imza atmıştı.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

TRANSFER KARARI SONRASI HAMLE

Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya, oyuncunun Avrupa'ya dönme kararı sonrası bu durumu fırsata çevirmek için şimdiden nabız yokladı.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

FENERBAHÇE YANITI

Haberde büyük ligden talibi olmayan Joao Felix'in Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde bu durumu değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

Fenerbahçe'de transfer komitesinin Portekizli oyuncu için kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

SEMEDO DA DEVREYE GİRECEK

Öte yandan bu transferde Nelson Semedo'nun da rol oynayacağı ve milli takımdan arkadaşıyla görüşeceği iddia edildi.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

Benfica'da kendini ispatlayan Felix, sırasıyla Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Mian gibi önemli takımlarda forma giydi.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

2018'de Benfica A Takımı'na yükselen Joao Felix, 2019 yılında 127.2 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

2024 yılının yaz transfer döneminde 52 milyon euroya Chelsea'ye giden oyuncu, 1 sezon sonra 35 milyon euroya Al-Nassr'a transfer oldu.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

Portekiz Milli Takımı formasını 60 kez giyen başarılı hücum oyuncusu 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

Joao Felix’ten transfer yanıtı! Fenerbahçe için büyük fırsat

Suudi Arabistan ekibinde bu sezon 8 maça çıkan Joao Felix, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#JOAO FELİX #FENERBAHÇE #PORTEKİZ