Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! “Haaland ve o...”

"EN GÜÇLÜ FORVET"

Takvim'de yer alan habere göre; Portekiz Milli Takımı ile ilk maçına Galler karşısında çıkan Jorge Jesus, "Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet" açıklamasını yaptı.