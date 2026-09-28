Trend Galeri Trend Spor Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! “Haaland ve o...”

Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! “Haaland ve o...”

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi: 28.09.2026 08:16 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 09:15
Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! Haaland ve o...
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, performansıyla ünlü teknik adamları kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! Haaland ve o...

Sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcusu ile ilgili tanıdık bir isimden açıklama geldi.

Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! Haaland ve o...

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus, dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Erling Halaand ve Victor Osimhen hakkında konuştu.

Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! Haaland ve o...

"EN GÜÇLÜ FORVET"

Takvim'de yer alan habere göre; Portekiz Milli Takımı ile ilk maçına Galler karşısında çıkan Jorge Jesus, "Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet" açıklamasını yaptı.

Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! Haaland ve o...

Portekizli çalıştırıcı Osimhen ve Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın güçlü fizikleri olduğunu ve aynı zamanda çok iyi vuruş stillerine sahip olduklarını belirtti.

Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! Haaland ve o...

Jorge Jesus'un bu sözleri kısa süre içinde sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! Haaland ve o...

78 MAÇTA 65 GOL

Galatasaray formasıyla 78 maça çıkan Osimhen, 65 kez fileleri havalandırırken, 18 de asist yaptı.

Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! Haaland ve o...

Başakşehir maçında sakatlanan futbolcu, Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını kaçırmıştı.

Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! Haaland ve o...

Milli arada sakatlığını tamamen atlatması beklenen Nijeryalı golcü, Barcelona maçıyla sahalara dönecek.

Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! Haaland ve o...

Sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı yıldızı Napoli'den 75 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#JORGE JESUS #FENERBAHÇE #VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY