Jorge Jesus’dan gündem olan Victor Osimhen sözleri! “Haaland ve o...”

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, performansıyla ünlü teknik adamları kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcusu ile ilgili tanıdık bir isimden açıklama geldi. Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus, dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Erling Halaand ve Victor Osimhen hakkında konuştu. 'EN GÜÇLÜ FORVET' Takvim'de yer alan habere göre; Portekiz Milli Takımı ile ilk maçına Galler karşısında çıkan Jorge Jesus, 'Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet' açıklamasını yaptı. Portekizli çalıştırıcı Osimhen ve Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın güçlü fizikleri olduğunu ve aynı zamanda çok iyi vuruş stillerine sahip olduklarını belirtti. Jorge Jesus'un bu sözleri kısa süre içinde sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. 78 MAÇTA 65 GOL Galatasaray formasıyla 78 maça çıkan Osimhen, 65 kez fileleri havalandırırken, 18 de asist yaptı. Başakşehir maçında sakatlanan futbolcu, Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını kaçırmıştı. Milli arada sakatlığını tamamen atlatması beklenen Nijeryalı golcü, Barcelona maçıyla sahalara dönecek. Sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı yıldızı Napoli'den 75 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı.