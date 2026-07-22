Trend Galeri Trend Spor Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'de kadroda düşünülmeyen genç oyuncuyu radarına aldığı iddia edildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 17:06
Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi.

Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

Sarı-kırmızılıların, savunma hattına takviye konusunda rotasını Real Madrid'e çevirdiği iddia edildi.

Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncunun transferi için harekete geçtiği öne sürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

ASENCIO'YU DÜŞÜNMÜYOR

Sport'un haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Raul Asencio'yu gelecek sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi.

Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

Jose Mourinho'nun bu düşüncesinin, oyuncuya ve menajerine iletildiği aktarıldı.

Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

Raul Asencio'nun Real Madrid'den ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

GALATASARAY PEŞİNDE

Raul Asencio ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın da yer aldığı belirtildi.

Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

Lazio'nun da 23 yaşındaki savunmacının peşinde olduğu vurgulandı.

Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

Lazio'nun Raul Asencio'nun transfer şartlarına dair bilgi aldığı kaydedildi.

Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

34 MAÇTA OYNADI

Raul Asencio, geride kalan sezonda Real Madrid'de 34 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asist üretti.

Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

Raul Asencio'nun Real Madrid ile olan sözleşmesi 2031'de sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #REAL MADRİD #JOSE MOURİNHO #TRANSFER