Jose Mourinho biletini kesti! Galatasaray peşine düştü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların, savunma hattına takviye konusunda rotasını Real Madrid'e çevirdiği iddia edildi. Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncunun transferi için harekete geçtiği öne sürüldü. ASENCIO'YU DÜŞÜNMÜYOR Sport'un haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Raul Asencio'yu gelecek sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi. Jose Mourinho'nun bu düşüncesinin, oyuncuya ve menajerine iletildiği aktarıldı. Raul Asencio'nun Real Madrid'den ayrılmasının beklendiği kaydedildi. GALATASARAY PEŞİNDE Raul Asencio ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın da yer aldığı belirtildi. Lazio'nun da 23 yaşındaki savunmacının peşinde olduğu vurgulandı. Lazio'nun Raul Asencio'nun transfer şartlarına dair bilgi aldığı kaydedildi. 34 MAÇTA OYNADI Raul Asencio, geride kalan sezonda Real Madrid'de 34 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asist üretti. İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Raul Asencio'nun Real Madrid ile olan sözleşmesi 2031'de sona erecek.