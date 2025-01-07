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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho için olay sözler! 'Oynadığımız lig toksik bir lig' demişti...
FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho için olay sözler! 'Oynadığımız lig toksik bir lig' demişti...
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından verdiği röportajda, "Oynadığımız lig toksik bir lig" dedi ve "8 puanlık farkın gerçek nedeni saha değil, bunu siz açıklayın" yorumunu yaptı. Mourinho'nun söz konusu açıklamaları geniş yankı uyandırdı. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, İskender Günen, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, deneyimli antrenörün sözlerini yorumladı. Yazarlardan Tüzemen, 61 yaşındaki çalıştırıcı için olay sözler söyledi. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 08:20