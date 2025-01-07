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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho için olay sözler! 'Oynadığımız lig toksik bir lig' demişti...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından verdiği röportajda, "Oynadığımız lig toksik bir lig" dedi ve "8 puanlık farkın gerçek nedeni saha değil, bunu siz açıklayın" yorumunu yaptı. Mourinho'nun söz konusu açıklamaları geniş yankı uyandırdı. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, İskender Günen, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, deneyimli antrenörün sözlerini yorumladı. Yazarlardan Tüzemen, 61 yaşındaki çalıştırıcı için olay sözler söyledi. İşte haberin detayları…

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Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 08:20
FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho için olay sözler! ’Oynadığımız lig toksik bir lig’ demişti...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor ile oynadıkları maçın ardından yayıncı kuruluşun flaş röportajında 8 puanlık farkın kapanıp kapanmayacağı yönündeki soruya sinirlendi ve röportaj alanını terk etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho için olay sözler! ’Oynadığımız lig toksik bir lig’ demişti...

SABAH Spor'un usta kalemleri Portekizli çalıştırıcının röportajda kullandığı cümleleri değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho için olay sözler! ’Oynadığımız lig toksik bir lig’ demişti...

GÜRCAN BİLGİÇ: BUNUN İÇİN GETİRİLDİ

Biz alıştık ama yabancıya anlatamazsın. Fenerbahçe'nin Eyüp maçındaki elle oynamayla, Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki penaltı pozisyonunda VAR'ın devreye girmemesinin izahı yok. Mourinho dediğimiz adam 4 büyük lig gördü. 1000'den fazla maça çıktı. Onlarca kupa kazandı. Herhalde neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayacak durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho için olay sözler! ’Oynadığımız lig toksik bir lig’ demişti...

"İSMAİL KARTAL'IN YAPMADIĞINI DA YAPIYOR"

Altını çizmek istediği nokta şu; 'Bizim kaybettiğimiz puanlarda sıkıntı yok; olabilir… Asıl problem Galatasaray'a puan kaybettirilmemesinde.' Kendinizi onun yerine koysanıza. Yarıştığınız rakiple puan farkını kapatmaya çalışıyorsunuz ama sürekli hakem kararlarıyla boşa düşüyorsunuz. Portekizli teknik adam, geçen sene İsmail Kartal'ın yapmadığını da yapıyor. Direkt haksızlıkların üstüne gidiyor. Buradaki sıkıntı şu; Fenerbahçe taraftarı, rakibinin kazandıklarına değil kendi kaybettiklerine bakıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho için olay sözler! ’Oynadığımız lig toksik bir lig’ demişti...

"KARŞILIĞINI BULMASI LAZIM"

Bölünme de burada yaşanıyor. Türkiye ligi sadece bu sene değil, geçtiğimiz iki sezonda da toksikti. Yönetimin Mourinho'yu getirme nedeni de bu; hakemleri de yenmek. Special One, F.Bahçe taraftarını hem takımın arkasında durmaya hem de haksızlıklara karşı olmaya davet etti. Karşılığını bulması lazım.

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