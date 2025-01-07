FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho için olay sözler! ’Oynadığımız lig toksik bir lig’ demişti...

"KARŞILIĞINI BULMASI LAZIM"

Bölünme de burada yaşanıyor. Türkiye ligi sadece bu sene değil, geçtiğimiz iki sezonda da toksikti. Yönetimin Mourinho'yu getirme nedeni de bu; hakemleri de yenmek. Special One, F.Bahçe taraftarını hem takımın arkasında durmaya hem de haksızlıklara karşı olmaya davet etti. Karşılığını bulması lazım.