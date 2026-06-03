Trend Galeri Trend Spor Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Jose Mourinho'nun büyük bir neştere hazırlandığı öğrenildi. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler ve Arda Güler kararı belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 20:03 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 20:05