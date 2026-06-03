Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

Real Madrid'de yapılacak başkanlık seçimi sonrası Florentino Perez'in yeniden seçilmesi halinde Jose Mourinho dönemi başlayacak. Jose Mourinho'nun uzun bir aradan sonra geri döneceği Real Madrid'de radikal kararlar alacağı belirtildi. Jose Mourinho'nun 6 futbolcuyu gelecek sezon kadrosunda düşünmediği aktarıldı. İŞTE BİLETİNİ KESTİĞİ İSİMLER Ramon Alvarez'in haberine göre; Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadrosunda düşünmediği oyuncuların netleştiği aktarıldı. Eduardo Camavinga, Rodrygo, Franco Mastantuono, Fran Garcia, Raul Asencio ve Dani Ceballos'un gelecek sezon öncesi üstünün çizildiği vurgulandı. ARDA KARARI Jose Mourinho'nun Real Madrid'de Arda Güler'i gelecek sezon kadrosunda düşündüğü kaydedildi. Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid'de 51 maça çıktı ve 6 gol ile 14 asistlik performans sergiledi. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK 21 yaşındaki on numaranın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor. A Mili Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Arda Güler, Ay-Yıldızlı formayla 29 kez şans buldu ve 6 gol sevinci yaşadı.