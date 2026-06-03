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Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Jose Mourinho'nun büyük bir neştere hazırlandığı öğrenildi. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler ve Arda Güler kararı belli oldu.

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Giriş Tarihi: 03.06.2026 20:03 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 20:05
Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

Real Madrid'de yapılacak başkanlık seçimi sonrası Florentino Perez'in yeniden seçilmesi halinde Jose Mourinho dönemi başlayacak.

Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

Jose Mourinho'nun uzun bir aradan sonra geri döneceği Real Madrid'de radikal kararlar alacağı belirtildi.

Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

Jose Mourinho'nun 6 futbolcuyu gelecek sezon kadrosunda düşünmediği aktarıldı.

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Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

İŞTE BİLETİNİ KESTİĞİ İSİMLER

Ramon Alvarez'in haberine göre; Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadrosunda düşünmediği oyuncuların netleştiği aktarıldı.

Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

Eduardo Camavinga, Rodrygo, Franco Mastantuono, Fran Garcia, Raul Asencio ve Dani Ceballos'un gelecek sezon öncesi üstünün çizildiği vurgulandı.

Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

ARDA KARARI

Jose Mourinho'nun Real Madrid'de Arda Güler'i gelecek sezon kadrosunda düşündüğü kaydedildi.

Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid'de 51 maça çıktı ve 6 gol ile 14 asistlik performans sergiledi.

Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

21 yaşındaki on numaranın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

Jose Mourinho, Real Madrid’de 6 ismin üstünü çizdi! Arda Güler kararı

A Mili Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Arda Güler, Ay-Yıldızlı formayla 29 kez şans buldu ve 6 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#JOSE MOURİNHO #ARDA GÜLER #REAL MADRİD #TRANSFER