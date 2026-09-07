Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında Real Madrid, Inter ile kozlarını paylaşacak. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Inter maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho, orta sahada kimin oynayacağına yönelik soruyu cevapladı. 'BUNU SİZE SÖYLEMEYECEĞİM' Trent Alexander Arnold'ın orta sahada görev alıp almayacağına dair soruya Jose Mourinho, 'Bunu size söylemeyeceğim, üzgünüm. Konuşup konunun etrafında çok fazla dolaşabilirim' cevabını verdi. Jose Mourinho eksik oyuncularına dair, 'Bernardo Silva, Camavinga ve Arda Güler'in üçü birden sahada olmayacak. Algoritma kararını verdi' sözlerini dile getirdi. 'BEŞ FARKLI SEÇENEK VAR' Jose Mourinho sözlerini şu şekilde tamamladı: 'Bu soru çok açıktı ve gelmesini bekliyordum. Önümüzde beş farklı seçenek var ve bunların hepsi hakkında konuşabiliriz. Ancak sonuçta size hiçbir şey söylemeyeceğim.' ARDA GÜLER CEZALI Real Madrid'de Arda Güler, Inter maçındArda Güler, Real Madrid'in geçtiğimiz sezon Bayern Münih'e elendiği UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının ardından kırmızı kart görmüştü.a cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Arda Güler, Real Madrid'in geçtiğimiz sezon Bayern Münih'e elendiği UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının ardından kırmızı kart görmüştü. 2 GOLE ETKİ ETTİ Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 4 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asist üretti. 21 yaşındaki Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.