Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

"BEŞ FARKLI SEÇENEK VAR"

Jose Mourinho sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu soru çok açıktı ve gelmesini bekliyordum. Önümüzde beş farklı seçenek var ve bunların hepsi hakkında konuşabiliriz. Ancak sonuçta size hiçbir şey söylemeyeceğim."