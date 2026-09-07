Trend Galeri Trend Spor Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Inter ile karşı karşıya gelecek. İspanyol devinde teknik direktör Jose Mourinho, Inter maçı öncesi Arda Güler'in durumu için konuştu.

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Giriş Tarihi: 07.09.2026 17:35 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 17:36
Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında Real Madrid, Inter ile kozlarını paylaşacak.

Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Inter maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

Jose Mourinho, orta sahada kimin oynayacağına yönelik soruyu cevapladı.

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Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

"BUNU SİZE SÖYLEMEYECEĞİM"

Trent Alexander Arnold'ın orta sahada görev alıp almayacağına dair soruya Jose Mourinho, "Bunu size söylemeyeceğim, üzgünüm. Konuşup konunun etrafında çok fazla dolaşabilirim" cevabını verdi.

Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

Jose Mourinho eksik oyuncularına dair, "Bernardo Silva, Camavinga ve Arda Güler'in üçü birden sahada olmayacak. Algoritma kararını verdi" sözlerini dile getirdi.

Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

"BEŞ FARKLI SEÇENEK VAR"

Jose Mourinho sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu soru çok açıktı ve gelmesini bekliyordum. Önümüzde beş farklı seçenek var ve bunların hepsi hakkında konuşabiliriz. Ancak sonuçta size hiçbir şey söylemeyeceğim."

Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

ARDA GÜLER CEZALI

Real Madrid'de Arda Güler, Inter maçındArda Güler, Real Madrid'in geçtiğimiz sezon Bayern Münih'e elendiği UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının ardından kırmızı kart görmüştü.a cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

Arda Güler, Real Madrid'in geçtiğimiz sezon Bayern Münih'e elendiği UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının ardından kırmızı kart görmüştü.

Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

2 GOLE ETKİ ETTİ

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 4 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asist üretti.

Jose Mourinho’dan Arda Güler açıklaması! Inter maçında oynayacak mı?

21 yaşındaki Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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