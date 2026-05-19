Jose Mourinho’dan Arda Güler kararı! Dünya Kupası detayı

Benfica'da sezonu namağlup üçüncü sırada tamamlayan Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçmesinin ardından Arda Güler'le ilgili kararı merak konusuydu. İspanyol basını, Jose Mourinho'nun Arda Güler için kararını verdiğini iddia etti. KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL Marca'nın haberine göre; Real Madrid'de artık hiçbir futbolcunun dokunulmaz olmadığı belirtildi. Takımda disiplin problemi olan her futbolcu için kararlar alınacağı ve gerekirse yol ayrımı yaşanacağı vurgulandı. ARDA GÜLER KARARI Jose Mourinho'nun Arda Güler ile ilgili kararını sürecin belirleyeceği kaydedildi. Jose Mourinho'nun Arda Güler'in Dünya Kupası'ndaki performansını mercek altına alacağı aktarıldı. Portekizli teknik direktörün, Arda Güler'in takımdaki yeri konusundaki kararını sezon öncesi kampında netleştireceği vurgulandı. 20 GOLE KATKI SAĞLADI Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 50 maçta forma giydi ve 6 gol ile 14 asist üretti. 21 yaşındaki on numaranın, İspanyol deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.