Real Madrid, LaLiga'nın 14. haftasında Alaves'i konuk edecek. İspanyol devinde teknik direktör Jose Mourinho düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takıma transfer istemediğini belirten Jose Mourinho, 'Beğenmediğim veya burada istemediğim tek bir oyuncu bile yok. Transfer piyasasında kimseyi istemiyorum. Bunu şimdi söylüyorum, işler yoğunlaşmadan hala iki ay olmasına rağmen' dedi. 'TRANSFER HİKAYELERİ UYDURMAYIN' Oyuncularının ayrılığına kapıları kapattığını vurgulayan Jose Mourinho, 'Kimsenin gitmesini de istemiyorum. Kapı kapalı. Transfer muhabbeti istemiyorum, transfer hikayeleri uydurmayın, çünkü onları da istemiyorum' sözlerini dile getirdi. Takım için yapılan eleştirilere değinen Jose Mourinho, 'Geçen hafta Vinicius'un gitmesi gerektiği konuşuluyordu, ardından Diomande ile uyum sağlayamadığı söylendi ve şimdi bir anda takımda kalması elzem hale geldi. Hatta birlikte oynamaları gerektiği söyleniyor' ifadelerini kullandı. Bu oyuncuların birlikte oynaması halinde Arda Güler'in durumuna dikkat çeken Jose Mourinho, 'Bu kez Arda Güler gözden çıkarılmış gibi görülüyor; sonrasında ise Arda'yı destekleyenler çıkıp onun oynamasını talep ediyor' açıklamasını yaptı. ARDA HARİKA BAŞLADI Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de sezona harika bir başlangıçla girdi. Milli oyuncu, İspanyol devinde 16 maçta 4 gol ile 9 asistlik performans sergiledi. SÖZLEŞME UZATTI 21 yaşındaki on numara, Real Madrid ile kısa süre önce 2032'ye kadar sözleşme uzattı. Arda Güler'in güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor.