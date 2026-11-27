Bu oyuncuların birlikte oynaması halinde Arda Güler'in durumuna dikkat çeken Jose Mourinho, "Bu kez Arda Güler gözden çıkarılmış gibi görülüyor; sonrasında ise Arda'yı destekleyenler çıkıp onun oynamasını talep ediyor" açıklamasını yaptı.