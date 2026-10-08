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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Arda Güler itirafı! 'Bendeki yeri bambaşka, çok özel'
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Arda Güler itirafı! "Bendeki yeri bambaşka, çok özel"
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Real Madrid'in Roma ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İtalyan basınına önemli itiraflarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, milli yıldız Arda Güler hakkında da konuştu. İşte Mourinho'nun gündeme bomba gibi düşen sözleri...
Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 15:16