Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Arda Güler itirafı! "Bendeki yeri bambaşka, çok özel"

"Benimle Roma taraftarı arasındaki bağı yaratan şeyin, onların benim hiçbir zaman kendimi, imajımı ya da ilişkilerimi, ne kulüp sahipleriyle ne de İtalyan futbolunun siyasetiyle, hatta sizin basınla olan ilişkilerimle bile dert etmediğimi anlamaları olduğunu düşünüyorum. Bunun doğru olduğunu sen de biliyorsun (CorSport'un direktörü Ivan Zazzaroni'ye atıfta bulunarak): muhtemelen benim ilişkim olan iki ya da üç gazeteciden birisin. İtalya'da dört buçuk yıl kaldım. Onlar şunu anladı: benim için sadece Roma ve Romanistler vardı. Onlar için savaştım, her şeyimi verdim. Çok kazanmaya alışkın bir kulüp için belki daha az anlam taşıyacak bir organizasyon kazandık. Ancak çok fazla kazanmayan bir takım, bir kulüp için bunun anlamı çok büyüktür".