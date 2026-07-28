Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

Mason Greenwood transferiyle Avrupa'da ses getiren Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Forvet hattına bir golcü daha takviye etmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Real Madrid'e çevirmişti. Sarı-lacivertlilerin peşine düştüğü yıldız için Jose Mourinho'nun kararının belli olduğu öne sürüldü. GONZALO GARCIA RADARDAYDI Fenerbahçe'nin Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia ile ilgilendiği belirtilmişti. 22 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'den Fulham'ın da ilgisinin bulunduğu öne sürülmüştü. MOURINHO KARARINI VERDİ Marca'nın haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Gonzalo Garcia için kararını verdiği aktarıldı. Jose Mourinho'nun Gonzalo Garcia'nın Real Madrid'de kalmasını istediği belirtildi. Jose Mourinho'nun mevcut kadroda Gonzalo Garcia'nın profiline sahip başka bir forvetin olmadığına inandığı vurgulandı. SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK 22 yaşındaki forvetin, Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Gonzalo Garcia'nın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.