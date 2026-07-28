Trend Galeri Trend Spor Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

Fenerbahçe'nin Real Madrid'den transfer etmek istediği genç yıldızla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho'nun kararını İspanyol basını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 28.07.2026 17:03 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 17:04
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

Mason Greenwood transferiyle Avrupa'da ses getiren Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

Forvet hattına bir golcü daha takviye etmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Real Madrid'e çevirmişti.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

Sarı-lacivertlilerin peşine düştüğü yıldız için Jose Mourinho'nun kararının belli olduğu öne sürüldü.

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Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

GONZALO GARCIA RADARDAYDI

Fenerbahçe'nin Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia ile ilgilendiği belirtilmişti.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

22 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'den Fulham'ın da ilgisinin bulunduğu öne sürülmüştü.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

MOURINHO KARARINI VERDİ

Marca'nın haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Gonzalo Garcia için kararını verdiği aktarıldı.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

Jose Mourinho'nun Gonzalo Garcia'nın Real Madrid'de kalmasını istediği belirtildi.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

Jose Mourinho'nun mevcut kadroda Gonzalo Garcia'nın profiline sahip başka bir forvetin olmadığına inandığı vurgulandı.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

22 yaşındaki forvetin, Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Kararını verdi

Gonzalo Garcia'nın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #REAL MADRİD #JOSE MOURİNHO #TRANSFER