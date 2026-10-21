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Kante'ye övgü, Matteo Guendouzi'ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: 'Sınıfta kaldı'
Kante'ye övgü, Matteo Guendouzi'ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: "Sınıfta kaldı"
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3. maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Sarı-lacivertlilerin performansı eleştiri konusu olurken, Fransız basını; N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 11:28