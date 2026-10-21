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Kante'ye övgü, Matteo Guendouzi'ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: "Sınıfta kaldı"

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3. maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Sarı-lacivertlilerin performansı eleştiri konusu olurken, Fransız basını; N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 11:28
Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

Fransız basınından L'Equipe; Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Fransız futbolcuların performanslarını değerlendirdiği haberinde Fenerbahçeli yıldızlar için çarpıcı ifadeler kullandı.

Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

Fransızlar, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin performansı kaleme alınır, bir başka yıldız ile de kıyas yaptı.

Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

"CHERKI ŞOV YAPIYOR"

Yapılan haberde; "Şampiyonlar Ligi'nde Fransızların gecesi: Rayan Cherki şov yapıyor, Matteo Guendouzi ise Fenerbahçe'yi batırıyor" ifadelerine yer verdi.

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Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

Slavia Prag'ın kaydettiği ilk golde hatalı pas veren Guendouzi, mücadele sonrası eleştiri oklarını üzerine çekti.

Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Buna karşın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

"GUENDOUZI SINIFTA KALDI"

L'Equipe, Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Matteo Guendouzi'nin performansını sert sözlerle eleştirdi ve 10 üzerinden 3 puan verdi.

Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

Matteo Guendouzi, söz konusu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve yüzde 88 kısa, yüzde 75 uzun pas isabetiyle oynadı ve 11,4 kilometre koştu.

Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

Ayrıca "Bu seviyedeki bir maç için kesinlikle yetersiz bir performans sergiledi" diye belirtildi.

Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

"GUENDOUZI ADETA DİBE BATTI"

Guendouzi'nin performansı için "Kante'nin aksine Guendouzi adeta dibe battı" ifadelerini kullanılırken, Fransız orta saha oyuncusunun yaptığı kritik hatalara vurgu yapıldı.

Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

KANTE İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Karşılaşmada 90 dakika oynayan bir başka Fransız oyuncu N'Golo Kante için ise övgü dolu sözler kullanılırken, performansına 10 üzerinden 6 verildi.

Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

35 yaşındaki futbolcunun mücadele gücünden hiçbir şey kaybetmediğine dikkat çekildi.

Kante’ye övgü, Matteo Guendouzi’ye eleştiri! Fransız basınından sert sözler: Sınıfta kaldı

Ek olarak Kante'nin 31. dakikada rakibin kontra atağını durdururken gördüğü sarı kartın, maçın kalan bölümünde daha temkinli oynamasına neden olduğu kaydedildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MATTEO GUENDOUZİ #ŞAMPİYONLAR LİGİ #KANTE #FENERBAHÇE