Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, hücum hattına bir yıldız takviyesinde daha bulunmak istiyor. Muhammed Salah transferiyle birlikte uzun yıllar unutulmayacak bir hamlede bulunan Trabzonspor'a bir öneri daha geldi. BENZEMA ÖNERİLDİ Al Hilal forması giyen Karim Benzema, Trabzonspor'a önerildi. Karim Benzema'nın Al Hilal ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. 38 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. DEV TAKIMLARDA OYNADI Olimpik Lyon'da futbola başlayan Karim Benzema daha sonra Real Madrid, Al Ittihad ve Al Hilal'de forma giydi. Karim Benzema, 2022'de Real Madrid forması giyerken Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Fransız yıldız, 2021-2022 sezonunda 15 golle UEFA Şampiyonlar Ligi gol kralı unvanını elde etti. 5 KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU Karim Benzema, Real Madrid formasıyla 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.