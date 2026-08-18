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Karim Benzema, Trabzonspor’a önerildi!

Muhammed Salah transferiyle Avrupa'da ses getiren Trabzonspor'a dünyaca ünlü bir yıldız daha önerildi. Al Hilal forması giyen Karim Benzema, Trabzonspor'a teklif edildi.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 18.08.2026 20:49 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 20:50
Karim Benzema, Trabzonspor’a önerildi!

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, hücum hattına bir yıldız takviyesinde daha bulunmak istiyor.

Karim Benzema, Trabzonspor’a önerildi!

Muhammed Salah transferiyle birlikte uzun yıllar unutulmayacak bir hamlede bulunan Trabzonspor'a bir öneri daha geldi.

Karim Benzema, Trabzonspor’a önerildi!

BENZEMA ÖNERİLDİ

Al Hilal forması giyen Karim Benzema, Trabzonspor'a önerildi.

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Karim Benzema, Trabzonspor’a önerildi!

Karim Benzema'nın Al Hilal ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.

Karim Benzema, Trabzonspor’a önerildi!

38 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Karim Benzema, Trabzonspor’a önerildi!

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Olimpik Lyon'da futbola başlayan Karim Benzema daha sonra Real Madrid, Al Ittihad ve Al Hilal'de forma giydi.

Karim Benzema, Trabzonspor’a önerildi!

Karim Benzema, 2022'de Real Madrid forması giyerken Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

Karim Benzema, Trabzonspor’a önerildi!

Fransız yıldız, 2021-2022 sezonunda 15 golle UEFA Şampiyonlar Ligi gol kralı unvanını elde etti.

Karim Benzema, Trabzonspor’a önerildi!

5 KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU

Karim Benzema, Real Madrid formasıyla 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #AL HİLAL #MUHAMMED SALAH