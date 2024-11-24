Trend Galeri Trend Spor KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI: Fenerbahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı...

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI: Fenerbahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı...

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAZAR YORUMLAR: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştığı mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Sebastian Szymanki kaydetti. Sabah Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Ahmet Çakar, F.Bahçe'ye verilen penaltı için çarpıcı sözler söyledi. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 24.11.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 07:19
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI: Fenerbahçe’ye verilen penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 29'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Sabah Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar mücadelede yaşananları yorumları.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI: Fenerbahçe’ye verilen penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı...

İşte KayserisporFenerbahçe maçı için yazarların çarpıcı yorumları…

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI: Fenerbahçe’ye verilen penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı...

ÖMER ÜRÜNDÜL: MAXIMIN SAKAT OLMASA OĞUZ YEDEKTİ!

Dün Kayseri'de çok ilginç bir maç izledik. Fenerbahçe ilk yarıda 3 farklı öne geçti. Aslında devrenin son dakikasında fark 1'e indi. Ancak çok rahat bir ortam olmasına rağmen Kayseri'nin tehlikeli atakları hiç bitmedi. İkinci yarıda daha da tempoyu artırıp hem gol aradılar hem de rekor sayıda korner kazanıyorlardı. Nitekim kornerde Livakovic'in zamanlama hatasıyla fark 1'e indi. İştahlı Kayserispor artık daha da tehlikeli olabilirdi. Ama En-Nesyri güzel bir kontratak ile Kayseri'nin direncini kıran golü attı. Ondan sonra da maç farka gitti.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI: Fenerbahçe’ye verilen penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı...

Gelelim genel gözlemlerime; hem yazılarımda hem TRT'deki programımda Mourinho'yu " Geçen sene Alanya'da çok iyi bir sezon geçiren başarılı kanat forveti Oğuz'u neden düşünmüyor?" diye eleştiriyordum. Dün gece Oğuz sahanın yıldızıydı. Eğer Maximin'in sakatlık sorunu olmasa Oğuz yine kulübede olacaktı! Mourinho'nun dün geceki önemli hatalarından biri rakip farkı bire indirmiş ve tüm riskleri alıyor. Bu oyunun santrforu En-Nesyri. Golü atmasa bile En-Nesyri'nin çıkmaması lazım.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI: Fenerbahçe’ye verilen penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı...

Mert Hakan'ın ciddi maç eksiği olmasına rağmen ilk yarıda çok faydalı oldu. Çapraz koşularla Kayseri savunmasını bir hayli hırpaladı. Kayserispor'un rahat ortam bularak F.Bahçe'nin çok üstüne gelmesinin nedenlerine gelince; Kostic, yapısı itibarıyla kesinlikle sol bek oynayamaz. Bunun dışında Tadic de defansif görevi yerine getiremiyor. Fred'teki fiziki düşüş artarak devam ediyor. Amrabat da milli arada çok dinlenmiş ki ufak bir alanda kendini idare etmeye çalıştı.

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