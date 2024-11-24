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KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI: Fenerbahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı...
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAZAR YORUMLAR: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştığı mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Sebastian Szymanki kaydetti. Sabah Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Ahmet Çakar, F.Bahçe'ye verilen penaltı için çarpıcı sözler söyledi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.11.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 07:19