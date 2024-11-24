KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI: Fenerbahçe’ye verilen penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı...

ÖMER ÜRÜNDÜL: MAXIMIN SAKAT OLMASA OĞUZ YEDEKTİ!



Dün Kayseri'de çok ilginç bir maç izledik. Fenerbahçe ilk yarıda 3 farklı öne geçti. Aslında devrenin son dakikasında fark 1'e indi. Ancak çok rahat bir ortam olmasına rağmen Kayseri'nin tehlikeli atakları hiç bitmedi. İkinci yarıda daha da tempoyu artırıp hem gol aradılar hem de rekor sayıda korner kazanıyorlardı. Nitekim kornerde Livakovic'in zamanlama hatasıyla fark 1'e indi. İştahlı Kayserispor artık daha da tehlikeli olabilirdi. Ama En-Nesyri güzel bir kontratak ile Kayseri'nin direncini kıran golü attı. Ondan sonra da maç farka gitti.