Trend Galeri Trend Spor Kenan Yıldız için dev transfer hamlesi! 'Türk mücevheri' diyerek bombayı duyurdular...

Kenan Yıldız için dev transfer hamlesi! 'Türk mücevheri' diyerek bombayı duyurdular...

İtalya Serie A devi Juventus'un formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ismi Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Teknik direktör Igor Tudor'un da takımdaki vazgeçilmezi olan Kenan'ın durumu yakından diğer büyük kulüpler tarafından yakından takip ediliyor. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, 19 yaşındaki yıldız isim hakkındaki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:59 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:03
Kenan Yıldız için dev transfer hamlesi! ’Türk mücevheri’ diyerek bombayı duyurdular...

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, henüz 19 yaşında olmasına rağmen hem A Milli Takım'da hem de takımında sergilediği performansla büyük beğeni topluyor.

Kenan Yıldız için dev transfer hamlesi! ’Türk mücevheri’ diyerek bombayı duyurdular...

Avrupa'da yükselen Türk yeteneklerinin başında gelen Kenan Yıldız, dev takımların da dikkatini çekiyor.

Kenan Yıldız için dev transfer hamlesi! ’Türk mücevheri’ diyerek bombayı duyurdular...

Teknik direktör Igor Tudor'un da göreve gelmesiyle birlikteki Kenan'ın takımdaki yeri değişmedi ve formasını giymeye devam etti.

Kenan Yıldız için dev transfer hamlesi! ’Türk mücevheri’ diyerek bombayı duyurdular...

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, Kenan Yıldız'la ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.

Kenan Yıldız için dev transfer hamlesi! ’Türk mücevheri’ diyerek bombayı duyurdular...

KENAN YILDIZ'A BAYERN KANCASI

Habere göre Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, milli yıldızı 2025 yaz transfer dönemi için transfer listesine aldı ve gelişimini yakından takip ediyor.