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Kenan Yıldız için dev transfer hamlesi! 'Türk mücevheri' diyerek bombayı duyurdular...
Kenan Yıldız için dev transfer hamlesi! 'Türk mücevheri' diyerek bombayı duyurdular...
İtalya Serie A devi Juventus'un formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ismi Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Teknik direktör Igor Tudor'un da takımdaki vazgeçilmezi olan Kenan'ın durumu yakından diğer büyük kulüpler tarafından yakından takip ediliyor. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, 19 yaşındaki yıldız isim hakkındaki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:03