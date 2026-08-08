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Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kenan Yıldız için Juventus'un talep ettiği bonservis bedeli dudak uçuklattı.

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Giriş Tarihi: 08.08.2026 19:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 19:52
Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

Serie A devi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ın geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

Milli futbolcuya, Premier Lig devinin talip olduğu öne sürüldü.

Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

Juventus'un Kenan Yıldız için inanılmaz bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

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Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

ARSENAL PEŞİNE DÜŞTÜ

La Stampa'nın haberine göre; Vinicius Junior'u transfer edemeyen Arsenal'ın Kenan Yıldız'a rotasını çevirdiği belirtildi.

Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

Arsenal'ın kanat transferinde ilk hedefinin Kenan Yıldız olduğu aktarıldı.

Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

Premier Lig devinin, Kenan Yıldız'ın durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

JUVENTUS TUTMAK İSTİYOR

Juventus'un Kenan Yıldız'ı satmayı planlamadığı ifade edildi.

Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

Arsenal'dan gelecek bir teklifin değerlendirilebileceği ancak ayrılığa sıcak bakılmadığı aktarıldı.

Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

Olağanüstü bir teklif gelmesi halinde Juventus'un fikrinin değişebileceği belirtildi.

Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

DEV BONSERVİS TALEBİ

Juventus'un Kenan Yıldız transferinde masaya oturmak için 100 milyon Euro'nun çok üstünde bir teklif beklediği kaydedildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KENAN YILDIZ #JUVENTUS #TRANSFER