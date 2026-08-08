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Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kenan Yıldız için Juventus'un talep ettiği bonservis bedeli dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 08.08.2026 19:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 19:52