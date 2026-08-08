Kenan Yıldız’a dev talip! Juventus’tan çılgın bonservis talebi

Serie A devi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ın geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Milli futbolcuya, Premier Lig devinin talip olduğu öne sürüldü. Juventus'un Kenan Yıldız için inanılmaz bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. ARSENAL PEŞİNE DÜŞTÜ La Stampa'nın haberine göre; Vinicius Junior'u transfer edemeyen Arsenal'ın Kenan Yıldız'a rotasını çevirdiği belirtildi. Arsenal'ın kanat transferinde ilk hedefinin Kenan Yıldız olduğu aktarıldı. Premier Lig devinin, Kenan Yıldız'ın durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. JUVENTUS TUTMAK İSTİYOR Juventus'un Kenan Yıldız'ı satmayı planlamadığı ifade edildi. Arsenal'dan gelecek bir teklifin değerlendirilebileceği ancak ayrılığa sıcak bakılmadığı aktarıldı. Olağanüstü bir teklif gelmesi halinde Juventus'un fikrinin değişebileceği belirtildi. DEV BONSERVİS TALEBİ Juventus'un Kenan Yıldız transferinde masaya oturmak için 100 milyon Euro'nun çok üstünde bir teklif beklediği kaydedildi.