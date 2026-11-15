Trend Galeri Trend Spor Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız için şok bir haber geldi. Milli futbolcunun sahalara dönüş tarihinin uzadığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 18:15 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 18:16
Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

Serie A devi Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlığı ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

La Stampa'nın haberine göre; Milli futbolcunun iyileşme sürecinin öngörüldüğü gibi ilerlemediği ifade edildi.

Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

Kenan Yıldız'ın beklenen tedavi takviminin gerisinde kaldığı vurgulandı.

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Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

MONZA MAÇINI HEDEFLİYORDU

Kenan Yıldız'ın 14 Aralık'ta oynanacak Monza maçında sahalara dönmesinin beklendiğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

Milli futbolcunun, Monza maçına yetişme ihtimalinin giderek gerilediği belirtildi.

Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

2027 YILINA KALABİLİR

Kenan Yıldız'ın sahalara dönüşünün 2027 yılına kadar uzayabileceği kaydedildi.

Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

Juventus'ta sağlık ekibinin, 21 yaşındaki futbolcunun iyileşme sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.

Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

BU SEZON 1 MAÇA ÇIKTI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta sadece 1 maça çıktı ve 69 dakika sahada kaldı.

Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

21 yaşındaki sol kanadın, Serie A deviyle olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KENAN YILDIZ #JUVENTUS