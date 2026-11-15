Kenan Yıldız’dan şok haber! Dönüş tarihi uzadı

Serie A devi Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlığı ile ilgili belirsizlik devam ediyor. La Stampa'nın haberine göre; Milli futbolcunun iyileşme sürecinin öngörüldüğü gibi ilerlemediği ifade edildi. Kenan Yıldız'ın beklenen tedavi takviminin gerisinde kaldığı vurgulandı. MONZA MAÇINI HEDEFLİYORDU Kenan Yıldız'ın 14 Aralık'ta oynanacak Monza maçında sahalara dönmesinin beklendiğinin öngörüldüğü kaydedildi. Milli futbolcunun, Monza maçına yetişme ihtimalinin giderek gerilediği belirtildi. 2027 YILINA KALABİLİR Kenan Yıldız'ın sahalara dönüşünün 2027 yılına kadar uzayabileceği kaydedildi. Juventus'ta sağlık ekibinin, 21 yaşındaki futbolcunun iyileşme sürecini yakından takip ettiği aktarıldı. BU SEZON 1 MAÇA ÇIKTI Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta sadece 1 maça çıktı ve 69 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki sol kanadın, Serie A deviyle olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.