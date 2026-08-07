Trend Galeri Trend Spor Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'in transferinde gaza bastı. Sarı-lacivertlilerde, Kerem Aktürkoğlu eski takım arkadaşının transferinde devreye girdi.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 06.08.2026 22:48 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 07:11
Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarında ağırlığını forvet bölgesine verdi.

Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için temaslarını sürdürüyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

Fenerbahçe, forvet transferini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarına yetiştirmeyi hedefliyor.

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Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

BENFICA DÖNEMİ ETKİLEDİ

Fenerbahçe, Vangelis Pavlidis'in Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'da yakaladığı uyumun İstanbul'da da devam etmesini istiyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

Portekiz'den edinilen bilgilere göre; iki kulüp arasındaki görüşmelerin yaklaşık 45 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden sonuçlanması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

TELEFONDA GÖRÜŞÜLDÜ

Vangelis Pavlidis'in bu süreçte Kerem Aktürkoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

Vangelis Pavlidis'in eski takım arkadaşına, "Fenerbahçe nasıl" diye sorduğu belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

"GELMENİ İSTERİM"

Kerem Aktürkoğlu eski takım arkadaşı Vangelis Pavlidis'e, "Gelmeni isterim. Burayı çok seveceksin. Hem çok gol atarsın hem de çok kolay uyum sağlarsın. Benfica günlerimizi yaşayabiliriz" cevabını verdi.

Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

2024-25 sezonunda Benfica'da bir arada oynayan Pavlidis ve Kerem birbirlerine verdikleri asistlerle 11 gol atmışlardı.

Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

Vangelis Pavlidis ile Kerem Aktürkoğlu'nun uyumları takıma da yansımıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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