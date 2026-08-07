Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarında ağırlığını forvet bölgesine verdi. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe, forvet transferini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarına yetiştirmeyi hedefliyor. BENFICA DÖNEMİ ETKİLEDİ Fenerbahçe, Vangelis Pavlidis'in Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'da yakaladığı uyumun İstanbul'da da devam etmesini istiyor. Portekiz'den edinilen bilgilere göre; iki kulüp arasındaki görüşmelerin yaklaşık 45 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden sonuçlanması bekleniyor. TELEFONDA GÖRÜŞÜLDÜ Vangelis Pavlidis'in bu süreçte Kerem Aktürkoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Vangelis Pavlidis'in eski takım arkadaşına, 'Fenerbahçe nasıl' diye sorduğu belirtildi. 'GELMENİ İSTERİM' Kerem Aktürkoğlu eski takım arkadaşı Vangelis Pavlidis'e, 'Gelmeni isterim. Burayı çok seveceksin. Hem çok gol atarsın hem de çok kolay uyum sağlarsın. Benfica günlerimizi yaşayabiliriz' cevabını verdi. 2024-25 sezonunda Benfica'da bir arada oynayan Pavlidis ve Kerem birbirlerine verdikleri asistlerle 11 gol atmışlardı. Vangelis Pavlidis ile Kerem Aktürkoğlu'nun uyumları takıma da yansımıştı.