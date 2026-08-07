Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis telefonda görüştü! ‘Burayı çok seveceksin’

"GELMENİ İSTERİM"

Kerem Aktürkoğlu eski takım arkadaşı Vangelis Pavlidis'e, "Gelmeni isterim. Burayı çok seveceksin. Hem çok gol atarsın hem de çok kolay uyum sağlarsın. Benfica günlerimizi yaşayabiliriz" cevabını verdi.