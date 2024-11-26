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Kerem Aktürkoğlu'na Barcelona transferi için büyük engel! Portekiz basını duyurdu...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya yaz transfer sezonunda transfer olan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Birçok Avrupa takımın şimdiden ilgisini çeken milli oyuncu için Barcelona iddiası da gündeme bomba gibi düştü. Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu-Barcelona transferine dair en büyük engeli açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:34
Kerem Aktürkoğlu’na Barcelona transferi için büyük engel! Portekiz basını duyurdu...

2. Lig ekiplerinden Bucaspor'da forma giyen Yasin Öztekin, Benfica'da harika bir sezon başlangıcı yapan Kerem Aktürkoğlu için Barcelona iddiasında bulunmuştu.

Kerem Aktürkoğlu’na Barcelona transferi için büyük engel! Portekiz basını duyurdu...

Öztekin açıklamasında Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya gidebileceğini belirterek, "İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var. Şu anda Benfica'da her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Ben ona da 1 sene sonra transfer yapacağını söyledim. İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz." demişti.

Kerem Aktürkoğlu’na Barcelona transferi için büyük engel! Portekiz basını duyurdu...

Yasin Öztekin'in bu iddiası Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı.

Kerem Aktürkoğlu’na Barcelona transferi için büyük engel! Portekiz basını duyurdu...

Portekiz basınında yer alan haberde, Yasin Öztekin'in bu iddiası gündeme getirilirken, Barcelona'nın Kerem Aktürkoğlu'na olası bir ilgisi durumunda transferin neden gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Kerem Aktürkoğlu’na Barcelona transferi için büyük engel! Portekiz basını duyurdu...

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ile yeni bir sözleşme imzalayarak serbest kalma bedelini 100 milyon euroya yükseltmesi gündemde.

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