Kerem Aktürkoğlu'na Barcelona transferi için büyük engel! Portekiz basını duyurdu...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya yaz transfer sezonunda transfer olan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Birçok Avrupa takımın şimdiden ilgisini çeken milli oyuncu için Barcelona iddiası da gündeme bomba gibi düştü. Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu-Barcelona transferine dair en büyük engeli açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:34