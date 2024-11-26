Kerem Aktürkoğlu’na Barcelona transferi için büyük engel! Portekiz basını duyurdu...

Öztekin açıklamasında Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya gidebileceğini belirterek, "İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var. Şu anda Benfica'da her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Ben ona da 1 sene sonra transfer yapacağını söyledim. İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz." demişti.