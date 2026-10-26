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Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu ve Ederson, Galatasaray'dan ise Leroy Sane'nin yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.10.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 13:23