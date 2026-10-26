Trend Galeri Trend Spor Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu ve Ederson, Galatasaray'dan ise Leroy Sane'nin yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.10.2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 13:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Zorlu maç öncesi yıldız futbolcuların sözleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

KEREM AKTÜRKOĞLU: "OYNAMAK İSTİYORUM"

Takvim'de yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynamak istediği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

Milli futbolcunun, bu isteğini Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı özel görüşmede dile getirdiği ifade edildi.

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Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

Kerem'in, "RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam. Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol-5 asistlik katkı sağladı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

LEROY SANE: "BORCUM VAR"

Galatasaray'da bu sezon gol veya asist katkısı veremeyen Leroy Sane'nin yakın çevresine, derbide kendisini affettirmek istediğini söylediği iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

Alman yıldızın, "Galatasaray taraftarına borcum var. Benden beklenenlerin farkındayım. Fenerbahçe derbisi benim için bir şans. Bu maçta kendimi göstererek taraftara olan borcumu ödemek istiyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

BU SEZON SKOR KATKISI YOK!

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Sane, gol veya asist üretemedi.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

EDERSON GEÇEN SENEYİ UNUTTURACAK!

Geçen sezon RAMS Park'ta oynanan maçta kırmızı kart gören Ederson, bu maçı unutturmak için sahaya çıkacağını belirtti.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

Yeni sezonda çok daha iyi bir görüntü çizen Brezilyalı kaleci, ligde görev yaptığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray talebi! İsmail Kartal ile görüştü | Sane ve Ederson’un sözleri dikkat çekti...

Kendisini affettirmek adına bu maçı bir fırsat olarak gören Ederson'un, "Geçen sezon bana yakışmayacak şekilde takıma zarar verdim. Bu kez galibiyet için elimden geleni yapıp kendimi affettireceğim." dediği aktarıldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#KEREM AKTÜRKOĞLU #İSMAİL KARTAL #LEROY SANE #FENERBAHÇE #RAMS PARK #EDERSON