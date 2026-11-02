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Kimse yanına yaklaşamadı! Osimhen’den çılgın istatistik...

2024- 25'ten beri G.Saray formasıyla 23 takımın 17'sini avlayan Nijeryalı, attığı 50 golle açık ara zirvede yer alıyor. İşte detaylar...

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UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 02.11.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 09:06
Kimse yanına yaklaşamadı! Osimhen’den çılgın istatistik...

Osimhen, Süper Lig'de attığı 9 golü 6 maçta kaydetti, 3'ünde ağları iki kez havalandırarak Galatasaray'ın taşıyıcı kolonu olduğunu gösterdi.

Kimse yanına yaklaşamadı! Osimhen’den çılgın istatistik...

Sarı-kırmızılı takımda biri kiralık olmak üzere üçüncü sezonunu geçiren Nijeryalı forvet, Süper Lig'e geldiğinden beri kimse yanına yaklaşamadı.

Kimse yanına yaklaşamadı! Osimhen’den çılgın istatistik...

Karşılaştığı 23 takımın 17'sinin filelerini sarsmayı başaran 'Maskeli Kral', attığı 50 golle açık ara zirvenin tek başına sahibi oldu.

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Kimse yanına yaklaşamadı! Osimhen’den çılgın istatistik...

Osimhen'i, Başakşehirli Eldor Shomurodov (30), F.Bahçe'nin bu yaz yollarını ayırdığı Anderson Talisca (29), Çaykur Rizespor'dan Ali Sowe (28) ve yine F.Bahçe'nin beğenmeyip gönderdiği Youssef En-Nesyri (26) takip etti.

Kimse yanına yaklaşamadı! Osimhen’den çılgın istatistik...

Osimhen ayrıca G.Saray'daki ilk 10 haftaları itibarıyla bu sezon en çok gol attığı (9) dönemi geçiriyor. Geçtiğimiz sene 3, 2024-25'te ise 4 kez ağları bulmuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#G SARAY #NİJERYA