Trend Galeri Trend Spor Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı 'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç'e saygı duruşu...

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı 'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç'e saygı duruşu...

Sırbistan'da Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan derbi öncesinde 'Bosna Kasabı' lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladiç için koreografi yapılırken, futbolcular tarafından bir dakikalık saygı duruşu da gerçekleştirildi. Yaşanan skandal anlar, dünya gündemine oturdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 07.09.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 11:53
Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı ’Bosna Kasabı’ Ratko Mladiç’e saygı duruşu...

Sırbistan Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanan derbide Kızılyıldız ile Partizan, Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı ’Bosna Kasabı’ Ratko Mladiç’e saygı duruşu...

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazanırken tribünlerde ve müsabaka öncesinde skandal anlar yaşandı.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı ’Bosna Kasabı’ Ratko Mladiç’e saygı duruşu...

TRİBÜNLERDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Tribünlerde, 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu Ratko Mladic'in dev görseliyle koreografi yapıldı.

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Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı ’Bosna Kasabı’ Ratko Mladiç’e saygı duruşu...

Yaklaşık 30 bin kişinin takip ettiği mücadelede, Kızılyıldız'ın kuzey tribününde Ratko Mladiç'in yüzünün bulunduğu dev bir koreografi açılarak savaş suçlusu lehine tezahüratlar yapıldı.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı ’Bosna Kasabı’ Ratko Mladiç’e saygı duruşu...

SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Ayrıca, karşılaşma öncesinde iki takım futbolcularının sahada Mladiç için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı ’Bosna Kasabı’ Ratko Mladiç’e saygı duruşu...

Kızılyıldız-Partizan derbisinde yaşanan o skandal görüntüler, Kızılyıldız takımın resmi X hesabından 'asker selamı' emojisiyle paylaşıldı.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı ’Bosna Kasabı’ Ratko Mladiç’e saygı duruşu...

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Hesaptan görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada ve dünya kamuoyunda büyük tepkiler gösterildi.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı ’Bosna Kasabı’ Ratko Mladiç’e saygı duruşu...

GÖZLER UEFA'YA ÇEVRİLDİ

Sırbistan'da yaşanan söz konusu olayın ardından UEFA'nın nasıl bir ek yaptırım uygulayacağı ise merak konusu oldu.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı ’Bosna Kasabı’ Ratko Mladiç’e saygı duruşu...

NE OLMUŞTU?

2017 yılında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladiç, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı ’Bosna Kasabı’ Ratko Mladiç’e saygı duruşu...

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR'UN RAKİBİ

Kızılyıldız, Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden biri. Bordo-mavili ekip, 17 Aralık'ta Sırbistan'da Kızılyıldız'a konuk olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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