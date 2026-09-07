Trend Galeri Trend Spor Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı 'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç'e saygı duruşu...

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal koreografi! Soykırımcı 'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç'e saygı duruşu...

Sırbistan'da Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan derbi öncesinde 'Bosna Kasabı' lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladiç için koreografi yapılırken, futbolcular tarafından bir dakikalık saygı duruşu da gerçekleştirildi. Yaşanan skandal anlar, dünya gündemine oturdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.09.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 11:53