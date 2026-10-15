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KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...
KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili takım, mücadeleden galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başlamak istiyor. Peki KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 14.10.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 07:10