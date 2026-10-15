Trend Galeri Trend Spor KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili takım, mücadeleden galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başlamak istiyor. Peki KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi: 14.10.2026 17:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 07:10
KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak.

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara görev alacak. Barbara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Duncan Spencer yapacak.

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

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KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

REİS İLE YÜKSELEN GRAFİK

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de yükselen bir grafik yakaladı.

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Reis yönetiminde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, KuPS Kuopio maçını da kazanarak üst üste üçüncü resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor.

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

AVRUPA'DA KÖTÜ GİDİŞATI DA SONLANDIRMAK İSTİYOR

Alman teknik adam ile ilk Avrupa kupası maçına çıkacak Karadeniz ekibi, galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemedi.

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da Nweiwu, Cabral kırmızı kart cezaları, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle oynayamayan Mendy ve Bouchouari, Avrupa kupası maçlarında kadroda yer bulabilecek. Karadeniz ekibinde kart cezasının yanı sıra sakatlığı bulunan Malinovskyi'nin yerine Melih Kabasakal, UEFA listesine eklenmişti.

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

KuPS Kuopio, Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynuyor. 8 bin kişilik Tammelan Stadı'nın zemini ise suni çimden oluşuyor.

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MAÇ HANGİ KANALDA?

KuPS Kuopio – Trabzonspor mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MUHTEMEL 11'LER

KuPS: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Gasc, Pennanen, Lutumba, Jyry, Armah, Parzyszek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #TRABZONSPOR #KUPS KUOPİO