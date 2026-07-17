Küvetten finale! Tam 19 yıl sonra Lionel Messi ve Lamine Yamal rakip oldular...

SON DÜNYA KUPASI!

Henüz 19 yaşındaki Lamine Yamal, kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazanarak futbolun zirvesine çıkmanın hayalini kuruyor. Karşısında ise 39 yaşındaki Lionel Messi var. Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane, belki de son Dünya Kupası maçında üst üste ikinci kez şampiyon olup kariyerine unutulmaz bir final eklemek istiyor.