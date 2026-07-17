Küvetten finale! Tam 19 yıl sonra Lionel Messi ve Lamine Yamal rakip oldular...

Mavi plastik bir küvet... İçinde henüz altı aylık bir bebek... Başında ise utangaç gülümsemesiyle 20 yaşında futbol kariyerinin başında bir isim... Takvimler 2007 yılını gösterirken Barcelona'nın genç yıldızı Messi, UNICEF'in yardım kampanyası kapsamında düzenlenen bir fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçmişti. Çekilişi kazanan Mataro'nun Roca Fonda Mahallesi'nde yaşayan Yamal ailesiydi. Messi'nin kucağına verilen bebek Lamine Yamal'dı. Ne Messi, ne Yamal ailesi ne de deklanşöre basan fotoğrafçı Monfort, o gün futbol tarihinin en özel karelerinden birine imza attıklarının farkındaydı. Monfort yıllar sonra o günü, 'Lamine çok sempatikti. Messi'yi iki gülüşte kendine bağladı' sözleriyle anlatacaktı. O kare, ilk bakışta sıradan bir yardım kampanyasının fotoğrafıydı. Yıllar geçtikçe anlamı bambaşka bir hâl aldı. O mavi küvette, futbolun iki farklı kuşağı aynı kareye sığmıştı. Aradan tam 19 yıl geçti... Bebek bugün Ballon d'Or adayı, dünyanın en büyük yıldızlarından biri. SON DÜNYA KUPASI! Henüz 19 yaşındaki Lamine Yamal, kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazanarak futbolun zirvesine çıkmanın hayalini kuruyor. Karşısında ise 39 yaşındaki Lionel Messi var. Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane, belki de son Dünya Kupası maçında üst üste ikinci kez şampiyon olup kariyerine unutulmaz bir final eklemek istiyor. Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak Arjantin-İspanya finali, sadece bir Dünya Kupası şampiyonunu belirlemeyecek. Aynı zamanda futbolun iki dönemini de karşı karşıya getirecek. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen Yamal, Barcelona formasıyla lig ve kupa zaferleri yaşadı, İspanya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu sevinci tattı ve futbolun yeni lideri olacağının sinyallerini verdi. YILLARCA ANLATILACAK Messi ise Barcelona kariyerinde sayısız rekor kırdı; 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 10 La Liga, 7 Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupa zaferi yaşadı. Arjantin ile 2021 Copa America'nın ardından 2022'de Dünya Kupası'nı kaldırarak kariyerindeki en büyük eksiklerden birini tamamladı. Şimdi ise hedefi, üst üste ikinci Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerini eşi benzeri görülmemiş bir başarıyla noktalamak. Bu final, sadece kupaya uzanan takımın değil, futbol tarihinin de hafızasına kazınacak. Mavi plastik bir küvette başlayan hikâye, Dünya Kupası finalinde tamamlanacak.