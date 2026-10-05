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LaLiga'nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

İspanya LaLiga'da 153 futbolcunun piyasa değeri güncellendi. Real Madrid'in yıldızı milli futbolcu Arda Güler, yeni değeriyle tarihi bir başarıya imza atarken, listenin zirvesindeki isim de belli oldu. İşte İspanya Ligi'nin en değerli yıldızları...

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Giriş Tarihi: 05.10.2026 15:51 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 15:54
LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

İspanya LaLiga'da futbolcuların piyasa değerleri bugün itibarıyla güncellendi. Güncellemede toplam 153 futbolcu değerlendirildi.

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

Güncellemenin en büyük artışı Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yan Diomande'den gelirken, Türk futbolu adına da tarihi bir gelişme yaşandı.

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni değeriyle tarihte bu seviyeye ulaşan ilk Türk oyuncu oldu. Güncelleme sonrasında ligin en değerli yıldızlarını derledik.

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LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

İŞTE LALIGA'NIN EN DEĞERLİ 30 YILDIZI…

30 - Morten Hjulmand (Atletico Madrid – 45 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

29 – Eric Garcia (Barcelona – 45 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

28 – Rodrygo (Real Madrid – 45 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

27 – Joan Garcia (Barcelona - 45 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

26 – Alex Baena (Atletico Madrid – 45 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

25 – Eduardo Camavinga (Real Madrid – 50 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

24 – Alvaro Carreras (Real Madrid – 50 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

23 – Marc Pubill (Atletico Madrid – 50 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

22 – Alberto Moleiro (Villarreal – 50 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

21 – Jules Kounde (Barcelona – 55 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

20 – Rodri (Barcelona – 60 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

19 – Dani Olmo (Barcelona – 60 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

18 – Marc Cucurella (Real Madrid – 60 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

17 – Trent Alexander – Arnold (Real Madrid – 60 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

16 – Dean Huijsen (Real Madrid – 60 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

15 – Raphinha (Barcelona - 70 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

14 – Aurelien Tchouameni (Real Madrid – 70 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

13 – Pablo Barrios (Atletico Madrid – 70 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

12 – Anthony Gordon (Barcelona – 80 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

11 – Federico Valverde (Real Madrid – 90 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

10 – Pau Cubarsi (Barcelona – 100 milyon euro)

LaLiga’nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

9 – ARDA GÜLER (Real Madrid – 100 milyon euro)