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LaLiga'nın en değerli futbolcuları güncellendi! Arda Güler listeyi altüst etti...

İspanya LaLiga'da 153 futbolcunun piyasa değeri güncellendi. Real Madrid'in yıldızı milli futbolcu Arda Güler, yeni değeriyle tarihi bir başarıya imza atarken, listenin zirvesindeki isim de belli oldu. İşte İspanya Ligi'nin en değerli yıldızları...

Giriş Tarihi: 05.10.2026 15:51 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 15:54