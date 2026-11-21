Avrupa futbolunun en iyi liglerinden LaLiga'da en iyi genç futbolcular belli oldu. Football Ranked, LaLiga'da oynayan en iyi 23 yaş altı futbolcuları sıraladı. Arda Güler listedeki yeriyle ön plana çıktı. İşte LaLiga'nın en iyi genç futbolcuları... 15- Willot Swedberg | Celta Vigo 14- Robbie Ure | Sevilla 13- Nathan Dylan Saliba | Villarreal 12- Jon Martin | Real Sociedad 11- Endrick | Real Madrid 10- Gavi | Barcelona 9- Mamadou Sarr | Real Sociedad 8- Xavi Espart | Barcelona 7- Orri Oskarsson | Real Sociedad 6- Alexander Freeman | Villarreal 5- Yan Diomande | Real Madrid 4- Dean Huijsen | Real Madrid 3- Arda Güler | Real Madrid 2- Pau Cubarsi | Barcelona 1- Lamine Yamal | Barcelona