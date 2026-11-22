Boca Juniors, 2026 CONMEBOL Sudamericana finalinde Atlético Mineiro ile karşı karşıya geldi. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez'de oynanan maçı Boca Juniors 2-0 kazandı ve kupayı müzesine götüren taraf oldu. Boca'ya kupayı getiren golleri 16. dakikada Ascacibar, 48. dakikada ise Merentiel kaydetti. LEANDRO PAREDES BAYILDI! Karşılaşmanın ardından yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Boca Juniors forması giyen Leandro Paredes, canlı yayında röportaj verdiği sırada bayıldı. Arjantin ekibinin kaptanı, konuşması sırasında bir anda yere yığıldı. Oyuncuya sağlık görevlileri hemen müdahalede bulundu. NEDENİ AÇIKLANDI Arjantin ekibi, röportaj sırasında bayılan Leandro Paredes'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız futbolcunun sıcak hava ve kutlamalardan kaynaklı baş dönmesi yaşadığı belirtildi. Öte yandan Arjantinli yıldızın sağlık durumunun da iyi olduğu açıklandı. İşte Paredes'in baygınlık geçirdiği o an; 🚨 Leandro Paredes, aşırı sıcak nedeniyle röportaj esnasında canlı yayında fenalaşarak bayıldı. https://t.co/VYI0wB3Uo7 — Sabah Spor (@sabahspor) November 22, 2026