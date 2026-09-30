Trend Galeri Trend Spor Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçı Fatih Terim, ATV'de yorumladı. SABAH Spor yazarlarından Levent Tüzemen, Fatih Terim ile yaptığı sohbetin ayrıntılarını açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 29.09.2026 22:40 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 07:08
Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçını Fatih Terim, ATV'de değerlendirdi. SABAH Spor yazarlarından Levent Tüzemen, Bursa'daki maçta Fatih Terim ile sohbet gerçekleştirdi. Levent Tüzemen, Fatih Terim ile konuşmasının detaylarını anlattı.

Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

İtalya ile Bursa'da oynadığımız maçı ATV'de yorumlayan Fatih Terim ile statta sohbet etme fırsatı da yakaladım.

Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

Maç bitiminde tribünleri terk etmeyen taraftarların bir kısmı ve güvenlik görevlileri hoca ile fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştı. Arabaya gidinceye kadarki süre inanın imza nedeniyle yarım saatten fazla sürdü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

"HOCA HAKLI ÇIKTI"

Sohbetimizin başında Fatih hoca bana "Kolay maç yoktur! İtalya'yı küçük görenler var. İtalya İtalya'dır. Bunu unutmamak gerekir" yorumunu yaptı. Ve hoca haklı çıktı.

Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

Gençlerden kurulu İtalya, bizden daha iyi oynayarak farklı kazandı.

Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

Hoca bütün yerli ve yabancı maçları yakından takip ettiğini söylerken "UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting maçını Londra'da izleyip UEFA teknik gözlemcisi olarak raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki G.Saray-Barcelona maçında analiz yapacağım" dedi.

Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

Fatih hoca belki bir takım çalıştırmıyor ama Youtube'da yine bir ilke imza atıp programlar yapıyor.

Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

"FUTBOLUN İÇİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Yani evde oturmuyor, futbolun içinde kalmaya ve katkı vermeye devam ediyor.

Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

Bursa'daki milli maç yorumuna da Bodrum'dan özel olarak geldi, yayında yaptığı yorumların çoğu da tam isabetti!

Levent Tüzemen açıkladı! UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray görevi

"Frattesi'nin topsuz koşularına, defansın arasına ve arkasına yapacağı topsuz koşulara dikkat etmemiz lazım" dedi. Biz dikkat etmedik, İtalya'nın 2. golünü Frattesi, Fatih Terim'in tam da dediği gibi attı!

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #GALATASARAY #FATİH TERİM #LEVENT TÜZEMEN #SABAH SPOR