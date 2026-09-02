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Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri
Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri
Galatasaray transferin son günlerinde Rafael Leao, Deniz Gül ve Bitshiabu ile kadrosunu güçlendirdi. SABAH Spor yazarları, sarı-kırmızılıların yeni transferlerini yorumladı. Levent Tüzemen, Galatasaray'da Rafael Leao transferinin kefilini açıkladı.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 23:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:11