Trend Galeri Trend Spor Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

Galatasaray transferin son günlerinde Rafael Leao, Deniz Gül ve Bitshiabu ile kadrosunu güçlendirdi. SABAH Spor yazarları, sarı-kırmızılıların yeni transferlerini yorumladı. Levent Tüzemen, Galatasaray'da Rafael Leao transferinin kefilini açıkladı.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 01.09.2026 23:39 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:11
Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde kadrosuna art arda takviyelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızlarını SABAH Spor'un usta kalemleri mercek altına aldı. Deniz Gül, Bitshiabu ve Rafael Leao için çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

Murat Özbostan: G.Saray, Leao'yu aldı. Bu transfer takıma ne katar? Deniz Gül de iyi bir seçim mi? Osimhen'in yedeği olur mu? Ayrıca G.Saray, genç bir stoper aldı. Bitshiabu hakkında neler söylersiniz?

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

"G.SARAY'IN BAŞKA BİR PROBLEMİ VAR"

Ahmet Çakar: G.Saray'ın gerek santrfor gerekse hücuma yönelik atak oyuncularıyla ilgili bir sıkıntısı kalmadı. Belki de Türkiye'nin ofansif anlamda en etkili oyunculara sahip takımı. Ama G.Saray'ın başka bir problemi var. Orta saha rotasyonu çok yetersiz. İlkay, Torreira, Lemina, Sara, belki de Kaan Ayhan'dan başka anlamlı oyuncusu yok. Kaldı ki İlkay ve Kaan, az süre bulabilen oyuncular.

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Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

Ahmet Çakar: Aynı şekilde G.Saray'da çok önemli stoper sorunu var. Bir sakatlık ya da ceza sonrası yerine koyabilecekleri futbolcu yok. Ancak devşirme stoper olur.

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

Ömer Üründül: Yeni genç transferi tanımıyorum. Demek ki takip etmişlerdir. G.Saray yine biraz geç kalsa da son dönemde üç transferle yine gücünü ispatladı. Batrakov'un katkı vereceğine inanıyorum. Leao çok önemli bir transfer. Bilhassa ani dribbling patlamaları ya gole ya asiste dönebiliyor.

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

"DENİZ İDEAL BİR DOKUŞ"

Ömer Üründül: Deniz de Osimhen'in arkasında bana göre ideal bir dokunuş. Üst düzey olmasa da her zaman görev yapabilecek bir santrfor.

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

"LEAO'NUN KEFİLİ OSIMHEN"

Levent Tüzemen: Leao'nun kefili bence Osimhen. Göztepe maçı sonrası Osimhen'in, Portekizli yıldızı kolundan tutup tribünlere götürüp üçlü çektirmesi, onun G.Saray'a gelmesine ne kadar sevindiğinin bir göstergesidir.

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

Levent Tüzemen: Leao, kalitesi tartışılmayan bir oyuncu. Milan'da kaybettiği istikrarı, dilerim G.Saray'da kazanır. İtalya'dan tanıdığı Leao'nun nasıl bir futbolcu olduğunu ve neler yapabileceğini Osimhen iyi biliyor. Sürati, çabukluğu, topa olan hakimiyeti, şut atma becerisi ve kaliteli orta yapma özelliği sayesinde Leao'nun, Osimhen'i gol yollarında fazlasıyla besleyeceğine inanıyorum.

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

"DENİZ SORUN ÇIKARTMAYACAKTIR"

Levent Tüzemen: Deniz Gül, başarıya aç, iyi bir profesyonel. Tuttuğu takıma transfer olmasının motivasyon kaynağına dönüşeceğini düşünüyorum. Deniz, Osimhen'in arkasında sorun çıkartmayacaktır. Ayrıca bazen sıkışan oyunda Okan Buruk'un çift santrfora dönmesine yardımcı olacaktır.

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

Levent Tüzemen: PSG'nin altyapısından yetişen ve Leipzig'den transfer edilen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'yu yeterince tanımıyorum. 1.96'lık boyuyla göz kamaştırıyor. Ayrıca sol ayaklı olmasını bir avantaj olarak kabul ediyorum.

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

Bülent Timurlenk: 50 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis, 12 ve üzeri bir maaş olsaydı Leao transferine, fikren itiraz mümkündü. Onu pahalı bir Zaniolo transferi gibi düşünebilirsiniz.

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

Bülent Timurlenk: İtalyan'dan çok daha fazlasını yapmış ama bir taraftan da çıkış arayan ve kendisine ödenen bonservis ve Milan'da aldığı paradan daha fazla ücretin karşılığını verip Portekiz Milli Takımı'nın değişmez bir parçası olmak istiyor. Unutmayalım ki Portekiz 2030 Dünya Kupası'nın ev sahibi.

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

"DENİZ OLMASA BERTUĞ OLACAKTI"

Bülent Timurlenk: Ödeyeceğiniz rakamdan bağımsız, kendi takımında banko oynayan, tecrübeli, kaliteli bir santrfora 'Gel, Osimhen'in arkasında bekle' demek çok zor. Deniz olmasa Bertuğ olacaktı. Bence bonservis rakamı makul, alacağı yıllık ücret de düşük. Üstelik de yerli oyuncu. Ama bu Osimhen'in yedeği demek değil aynı zamanda.

Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

Bülent Timurlenk: Okan Buruk, Osimhen olmadığında ilk alternatif olarak zorlu bir maçta Leao'yu en uçtu başlatıp Barış'ı solda kullanır. Kupa maçları, nefes alınabilecek lig maçları ve skoru erken alınmış maçların ikinci yarılarında Deniz, Osimhen'in yerine oyuna girer.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #RAFAEL LEAO #DENİZ GÜL #LEVENT TÜZEMEN #SABAH SPOR