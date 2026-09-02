Levent Tüzemen, Galatasaray’da Rafael Leao’nun kefilini açıkladı! Deniz Gül sözleri

"G.SARAY'IN BAŞKA BİR PROBLEMİ VAR"

Ahmet Çakar: G.Saray'ın gerek santrfor gerekse hücuma yönelik atak oyuncularıyla ilgili bir sıkıntısı kalmadı. Belki de Türkiye'nin ofansif anlamda en etkili oyunculara sahip takımı. Ama G.Saray'ın başka bir problemi var. Orta saha rotasyonu çok yetersiz. İlkay, Torreira, Lemina, Sara, belki de Kaan Ayhan'dan başka anlamlı oyuncusu yok. Kaldı ki İlkay ve Kaan, az süre bulabilen oyuncular.