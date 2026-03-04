Trend
Levent Tüzemen, Galatasaray'ın yıldızına övgüler yağdırdı: "Liverpool'a mesaj gönderdi"
Ziraat Türkiye Kupası A grubu son maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen, karşılaşmayı yorumladı ve Cimbom'un yıldızına övgüler yağdırdı. İşte yazının tamamı...
Giriş Tarihi: 04.03.2026 07:07