Levent Tüzemen, Galatasaray'ın yıldızına övgüler yağdırdı: "Liverpool'a mesaj gönderdi"

"LIVERPOOL'A MESAJ GÖNDERDİ"

Mücadelesi ile, körük gibi ciğerleri sayesinde attığı deparlarla adeta Liverpool'a "Beni bekleyin" mesajı yolladı. İlkay, sakin kimliği ile pas oyununda telaş yapmadığı gibi rakibe hiç top atmadı! Arkadaşlarının sıkıştığı anda pas limanı oldu.