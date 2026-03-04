Trend Galeri Trend Spor Levent Tüzemen, Galatasaray'ın yıldızına övgüler yağdırdı: "Liverpool'a mesaj gönderdi"

Ziraat Türkiye Kupası A grubu son maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen, karşılaşmayı yorumladı ve Cimbom'un yıldızına övgüler yağdırdı. İşte yazının tamamı...

Giriş Tarihi: 04.03.2026 07:07
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Oba Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede Çağdaş Altay düdük çaldı. Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Karşılaşmaya ev sahibi Alanyaspor, "Victor, Aliti, Viana, Fatih Aksoy, Enes Keskin, Makouta, Janvier, İbrahim Kaya, Hagi, Efecan Karaca, Güven Yalçın" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk ekip Galatasaray ise "Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Jakobs, Eren Elmalı, Nhaga, İlkay Gündoğan, Sane, Asprilla, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz" 11'i ile sahada yer aldı.

G.SARAY ÇEYREK FİNALDE

Cimbom, mücadeleyi Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga'nın golleriyle 2-1 kazanmasını bildi ve grup lideri olarak çeyrek finale çıktı.

SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı takımın Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi.

LEVENT TÜZEMEN: Barış Alper damga vurdu!

Alanya'da rotasyonlu Galatasaray, oyun, mücadele ve pozisyon zenginliği olarak büyük keyif verdi. Kadroda fazla yer bulamayan oyuncular, başarıya aç bir oyun ortaya koydu.

"İLERİYE DÖNÜK UMUT SAÇTI"

Renato, çok temiz bir gol atarken orta sahada özellikle vücut çalımları, mücadelesi ve hücumlara sık katılması ile ileriye dönük umut saçtı. Asprilla hızlı ve çabuk olmasına rağmen güçlenmesi gerektiğini bizlere gösterdi.

"SAHADA BASMADIK YER BIRAKMADI"

Geceye damgasını Barış Alper vurdu. Juventus'u darmadağın eden Barış, hızını alamamış olacak ki 45 dakika sahne aldığı Alanya'da neler yaptı neler... Penaltı yaptırdı, golünü attı, Renato'ya gol pası verdi, sahada basmadık yer bırakmadı.

"LIVERPOOL'A MESAJ GÖNDERDİ"

Mücadelesi ile, körük gibi ciğerleri sayesinde attığı deparlarla adeta Liverpool'a "Beni bekleyin" mesajı yolladı. İlkay, sakin kimliği ile pas oyununda telaş yapmadığı gibi rakibe hiç top atmadı! Arkadaşlarının sıkıştığı anda pas limanı oldu.

"G.SARAYLILAR SANE'DEN BU OYUNU BEKLİYOR"

Sane'nin gerçek yüzünü nihayet gördük. Topla attığı deparlar, Eren'i gol yoluna sokması, rakip defansın içinden dalgakıran gibi geçmesi, çabukluğu göz doldurdu. Kalan 10 haftada G.Saraylılar, Sane'den bu oyunu bekliyor. Eğer Alanya'daki performansını lige taşırsa sorun olmaz.

"GÜNAY MÜTHİŞ KURTARIŞLAR YAPTI"

Günay yedek oturuyor ama hep hazır. Müthiş kurtarışlar yaptı, arkadaşlarının hatalarını kapattı. Devler Ligi'nde yoluna devam eden, ligde 4 puan farkla zirvede olan G.Saray, çeyrek final öncesi kupada 4'te 4 yaparak 12 puanla bu kulvarda da liderliği kimseye bırakmadı.