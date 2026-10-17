Trend Galeri Trend Spor Levent Tüzemen uyardı! “Okan Buruk bunu yapmamalı”

Levent Tüzemen uyardı! “Okan Buruk bunu yapmamalı”

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte o sözleri...

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Giriş Tarihi: 17.10.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 09:34
Levent Tüzemen uyardı! Okan Buruk bunu yapmamalı

SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen, Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olan GalatasarayGençlerbirliği maçı öncesi değerlendirdi.

Levent Tüzemen uyardı! Okan Buruk bunu yapmamalı

Tüzemen, "Barcelona'ya kaybeden G.Saray nasıl ayağa kalkar?" sorusunu cevapladı.

Levent Tüzemen uyardı! Okan Buruk bunu yapmamalı

"RAKİBİ KÜÇÜMSEMEK HATA OLUR"

"Hayat geriye doğru değil, ileriye doğru yaşanıyor. Galatasaray, Barcelona'ya kaybetti diye karalar bağlayacak hali yok. Çıplak gözle izlediğim Barcelona, Avrupa'da her takımı farklı yener.

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Levent Tüzemen uyardı! Okan Buruk bunu yapmamalı

Bir 45 dakika Galatasaray, Barcelona'ya karşı dirençli bir oyun ortaya koydu. Batrakov gol attı, 1 gol de kıl payı ofsayttan iptal edildi. Şimdi Galatasaray önüne bakmalı.

Levent Tüzemen uyardı! Okan Buruk bunu yapmamalı

Öncelikle G.Birliği'ni yenmenin planlarını yapmalı. Başkent'teki düello bittikten sonra tüm takım, Lille maçına hazırlanmalı. Lille'den alınacak puan ve puanlar, Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki yürüyüş şeklini belirleyecek.

Levent Tüzemen uyardı! Okan Buruk bunu yapmamalı

"OKAN BURUK DERİN ROTASYON YAPMAMALI"

G.Birliği, evinde agresif ve temaslı oynuyor. Okan hoca, Lille sınavını düşünerek derin bir rotasyon yapmamalı. Eğer Galatasaray, güçlü bir skor avantajı ele geçirirse Okan hoca, değişikliklere gidebilir.

Levent Tüzemen uyardı! Okan Buruk bunu yapmamalı

Galatasaray'ın kadro kalitesi rakibinden çok fazla üstün. Ancak bu üstünlük oyuncularda rakiple ilgili bir küçümseme yaratmamalı. Okan hoca da verdiğim bu ayrıntıya dikkat edip futbolcularını uyarmalı.

Levent Tüzemen uyardı! Okan Buruk bunu yapmamalı

Kasımpaşa maçında 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaraylı oyuncular, ortaya koydukları kazanma coşkusunu sahaya yansıtırlarsa Başkent'te sorun yaşamazlar.

Levent Tüzemen uyardı! Okan Buruk bunu yapmamalı

Lille maçının en önemli oyuncusu Osimhen olacaktır. Okan hoca, yüksek bir skor elde ettikten sonra Osimhen'i oyundan alabilir."

Levent Tüzemen uyardı! Okan Buruk bunu yapmamalı

Evinde Barcelona'ya farklı mağlup olan Galatasaray, bugün Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

Levent Tüzemen uyardı! Okan Buruk bunu yapmamalı

Sarı-kırmızılı takım, mücadeleden galip ayrılarak Lille maçı öncesi moral bulmak istiyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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