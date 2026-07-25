Levent Tüzemen'den çarpıcı transfer sözleri: "Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem..."

G.Saray transferde geç mi kaldı? Bu yönde eleştiriler var. Yoksa bunları tamamen bir sosyal medya heyecanı olarak mı görüyorsunuz?

F.Bahçe, 2025-26 sezonu başlarken; Kerem, Semedo, Ederson, Asensio, Nene, Alvarez gibi gövdeli transferler yaparken devre arasında da 70 milyon Euro'ya mâl olduğu söylenen Kante, Samsun'dan Musaba, Guendouzi ve Sidiki Cherif'i aldı.