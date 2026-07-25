Trend Galeri Trend Spor Levent Tüzemen'den çarpıcı transfer sözleri: "Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem..."

Levent Tüzemen'den çarpıcı transfer sözleri: "Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem..."

Süper Lig'de yeni sezon için geri sayıma geçilirken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer hamlelerini gerçekleştiriyor. SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen, hem yapılan takviyeleri hem de sarı-kırmızılılardaki son durumu değerlendirdi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 10:18
Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son gelişmeleri değerlendirdi.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

G.Saray transferde geç mi kaldı? Bu yönde eleştiriler var. Yoksa bunları tamamen bir sosyal medya heyecanı olarak mı görüyorsunuz?

F.Bahçe, 2025-26 sezonu başlarken; Kerem, Semedo, Ederson, Asensio, Nene, Alvarez gibi gövdeli transferler yaparken devre arasında da 70 milyon Euro'ya mâl olduğu söylenen Kante, Samsun'dan Musaba, Guendouzi ve Sidiki Cherif'i aldı.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

Beşiktaş; Abraham, Cerny, El Bilal Toure, Uduokhai, Orkun Kökçü gibi oyuncuları transfer etti. Devre arasında da Oh, Agbadou, Olaitan gibi isimlerle takı mı takviye etti. G.Saray ise Sane, Singo, kaleci Uğurcan, İlkay alırken Boey, Lang, Asprilla'yı kiraladı ve Nhaga'yı aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

"TOPA TUTMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Sonuç, G.Saray 4. kez şampiyonluğu kazandığı gibi Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıktı, Juventus gibi bir devi eledi, hatta 5 gol attı... Son 16'da Liverpool'u evinde iki kez yendi. G.Saray taraf tarlarının 'transferler nerede kaldı' diye yönetimi topa tutmasını doğru bulmuyorum.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

"TRANSFERDE ZİRVE YAPACAĞI DÖNEM..."

Yeni nesil taraftar hem sabırsız hem de kolay tüketici. Özbek ve yönetiminin 4 yıl boyunca yaşadıkları şampiyonluklardaki transfer politikasına bakarsak Ağustos sonları-Eylül başı G.Saray'ın transferde zirve yapacağı dönemdir.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

On numara transferinde yeni bir gelişme var mı? İsimler çok ama biten bir isim yok. Galatasaray büyük bir ismi İstanbul'a indirir mi yakında?

10 numara transferi ile ilgili gelişmeyi yapmadan önce transfer politikası için iki örnek vereceğim… Icardi, altını çiziyorum 7 Eylül 2022'de PSG'den kiralık olarak geldi, 1 yıl sonra 2023'te 28 Temmuz'da G.Saray'a imza attı. Arjantinli yıldız, 2 şampiyonluğa resmen damga vurdu.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

"10 NUMARADA DA BU POLİTİKAYI İZLİYOR"

Osimhen, 4 Eylül 2024'te kiralık geldi, 30 Temmuz 2025'te G.Saray'la anlaştı. 2 büyük yıldızın ve yönetimin ortak noktası nedir? Eylül ayının başında kiralık gelmişler, Temmuz sonunda da imzayı basmışlar. G.Saray yönetimi 10 numara konusunda da bu politikayı izlemeye devam ediyor.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

"BAŞKA PLAN DA VAR"

Bruno Fernandes, G.Saray'a gelmek istiyor, G.Saray da oyuncuyu kadrosunda istiyor. Ama 32 yaşındaki oyuncuya 50 milyon Pound'u vermeyi planlamıyor. M.United 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek oyuncu ile ilgili bonserviste indirim yaparsa Fernandes imzayı atacak. Ayrıca Fernandes zora girerse B ve C planları da var!

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu nasıl bir transfer yolu planlıyor?

Başkan Dursun Özbek, transfer politikasını bizzat yönetiyor. Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk, başkanla sürekli iletişim halinde. Ağustos'un sonu, Eylül başı G.Saray'ın 10 numara, stoper ve bir kanat için hamle yapacağı dönem olacak. Fırsat transferi gerçekleşirse orta sahaya da bir oyuncu alınacak.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

"ULTİMATOM BENİM ADIMA DEĞERLİ"

Eğer Singo, Inter'e giderse sağ beke de bir oyuncu planlanacak. Bence doğru adımlar atılıyor. G.Saray'ın ses siz hareket etmesi özellikle başkanın transferlerin dışarıya sızmaması için yönetime verdiği ultimatom benim adıma değerli.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

Fenerbahçe ilk Avrupa maçını oynadı, zor da olsa kazandı. Nasıl buldunuz? Işık gördünüz mü takımda? Tur şansı nasıl?

24 yabancısı olan F.Bahçe'nin öncelikle istikrarlı ilk 11 belirlemesi gerekir. İsmail Kartal hocanın çalışmaları öncelikle bu yönde olacaktır. Avrupa maçında etkili oynadılar, müthiş bir taraftar desteği ve sevgisi vardı. Ancak rakip Gornik çok zayıf olmasına rağmen F.Bahçe skor olarak daha yük sek sayılara ulaşmalıydı. F.Bahçe'nin takım kalitesinin turu geçecek güce sahip olduğunu düşünüyorum.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

Beşiktaş, Avrupa'da kazandı, gözler Salah transferinde... Beşiktaş'a neler katar?

Beşiktaş'ın rakip 10 kişi kaldıktan sonra ortaya koyduğu futbol izleyenleri mutlu etti. Midtjylland, parlayan bir kulüp. Beşiktaş'a karşı uzun süre 10 kişi oynadılar. Ancak çok fazla pozisyon verdiler. Beşiktaş'ta Nübel, Cerny, Orkun'u çok beğendim. Şampiyonluk yarışı içinde Beşiktaş net olacaktır.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

"LİGE RENK KATAR"

Salah, bir dünya yıldızı ve marka. 34 yaşında olduğunu hatırlatırım. Liverpool'daki son sene sinde çok fazla forma şansı bulamadı ve kulübede fazla oturdu. Dünya Kupası'nda da ön plana çıkamadı. Raket gibi sol ayağı olan Mısırlı yıldızın transferi gerçekleşirse Beşiktaş'a ve lige ciddi renk katar.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

Yabancı kuralı değişmedi. 10+4 için ne dersiniz?

Ben 14 yerli, 14 yabancı sisteminin doğru olduğunu hep savundum. Amaç Türk oyuncusunu korumak üzerinedir. TFF'nin, 2 sene önce gündeme getirdiği bu kuralı değiştirmemesini bu saatten sonra doğru buluyorum. TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu da geriye doğru asla adım atmaz. Amaç, gençlerin getirilip sonra başka kulüplere transfer olmalarını sağlamak.

Levent Tüzemen’den çarpıcı transfer sözleri: Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem...

Yaşı çok büyük oyuncular için Türkiye maalesef son durak oluyor. Ayrıca bir bilgi; "18 takım kuralın değişmesini istiyor" sözüne katılmıyorum. 4 büyükler dışındaki takımlar, 10+4 değişmesin diye Kulüpler Birliği'nde açıklama yapmış.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#LEVENT TÜZEMEN #SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #TRABZONSPOR #SABAH SPOR #GALATASARAY