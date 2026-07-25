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Levent Tüzemen'den çarpıcı transfer sözleri: "Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem..."
Levent Tüzemen'den çarpıcı transfer sözleri: "Galatasaray’ın zirve yapacağı dönem..."
Süper Lig'de yeni sezon için geri sayıma geçilirken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer hamlelerini gerçekleştiriyor. SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen, hem yapılan takviyeleri hem de sarı-kırmızılılardaki son durumu değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 10:18