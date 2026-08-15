Levent Tüzemen’den Galatasaray’a transfer eleştirisi! ‘Akıl erdiremiyorum’

G.Saray altyapısından yetişmiş Uğur Uçar iyi takım yapmış. Pivot santrforları Ramirez, Diomande ve 11 kurtarış yapan kaleci Felipe başta olmak üzere. Orta sahan kadar varsın bu oyunda, santrforun Osimhen olsa bile. Ne Sara ne Torreira iyi başlamadılar sezona. Tek çabalayan Yunus'tu. Beklerden hücum desteği almadan oynanılan oyunda Sane ile Barış da gününde değilse işiniz zordur.