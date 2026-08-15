Levent Tüzemen’den Galatasaray’a transfer eleştirisi! ‘Akıl erdiremiyorum’

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile iç sahada oynadığı maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların performansını ve taraftarın tepkisini SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk mercek altına aldı. BÜLENT TİMURLENK: KULAKLARINIZI KAPATMAYIN... 4 yıl önce aldığın son teknoloji telefon bugün ağırlaşmış, pili yarım gün yetmez hale gelmiş. Çalışıyor mu, çalışıyor. Arama geldi mi aradığında konuşuyorsun. Değiştirme zamanı gelmiş. Galatasaray için de böyleydi. Yönetimi 3 aydır şampiyonluk kutlayıp piknik yaptığından dün Okan Buruk'un sahaya çıkardığı ilk 11'inde tek bir yeni transfer yoktu. Ve üstelik yedek kulübesinde forvet oyuncusu bulunmuyordu. Buruk, 4 yıl önce ligin başında Giresun'a sahasında mağlup olmuştu. G.Saray altyapısından yetişmiş Uğur Uçar iyi takım yapmış. Pivot santrforları Ramirez, Diomande ve 11 kurtarış yapan kaleci Felipe başta olmak üzere. Orta sahan kadar varsın bu oyunda, santrforun Osimhen olsa bile. Ne Sara ne Torreira iyi başlamadılar sezona. Tek çabalayan Yunus'tu. Beklerden hücum desteği almadan oynanılan oyunda Sane ile Barış da gününde değilse işiniz zordur. Maçın hücum istatistiklerine bakanlar 38 hücum yapan, rakip kalecinin 11 kurtarış yaptığı maçta Galatasaray'ın topun yuvarlaklığına iki puan yaktığını düşünebilir. Ama öyle değil. Biri jeneriklik, biri Davinson'un hatasıyla yenilen iki gol, hazırlık maçlarındaki defansif performansın bir devam filmi. Osimhen bütün transfer söylentilerinin gölgesinde yine 2 golle tabelayı tuttu. Galatasaray'ın bu sabah itibarıyla tek gerçeği şudur: 4 yıldır şampiyon olmuş takımın başkanı ve yönetimi tribünler tarafından istifaya davet edildi. Bugüne kadar her eleştiriye algı yorumu yapan G.Saray yönetimi dün tribünün bu tezahüratlarına da kulaklarını kapatıyorsa, taraftarlar adına bu sezonun adı çile sezonu olur. LEVENT TÜZEMEN: GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ Galatasaray'ın kadro konusundaki yetersizliğini herhalde yönetim görmüştür. Okan Buruk'un kulübede sahaya süreceği bir tane hücum oyuncusu yoktu. Oyundan Jakobs ile Sanchez çıktı, yerine Eren-Lemina ikilisi girdi. Sane kötü oynuyor, yedeği yok. Rakip 10 kişi kalmış, oyuna sokacağın ikinci golcün yok. Bu plansızlığın bedelini Galatasaray, Çorum maçında fazlasıyla yaşadı. Bunu puan kaybı olduğu için söylemiyorum. Skor 2-1 Çorum'un lehine oluncaya kadar maçın üstünlüğü Galatasaray'ın elindeydi. Daha çok hücum eden, daha fazla topla buluşan, rakip kaleye daha fazla giden taraf Galatasaraylı oyuncular oldu. Osimhen, sahada enerjisiyle, çalışkanlığıyla ve attığı mükemmel bir golle takımı ayakta tutan isimdi. Devler Ligi'nde mücadele edecek, Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yaşadığı kadro zafiyeti hiç yakışmadı. 4 senelik şampiyonluk döneminde Galatasaray'da büyük işlere imza atan başkan Dursun Özbek'in transferde bu kadar geç kalmasına akıl erdiremiyorum. Bu inatlaşma neden? Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Puan kaybının baş sorumlusu öncelikle transferleri geciktiren yönetimdir. Transferin son döneminde bir yıldız alabilirsiniz ama Galatasaray'ın orta sahaya, 10 numaraya, ikinci santrfora, sol stopere, hatta bir kanat oyuncusuna acilen ihtiyacı var.