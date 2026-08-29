Levent Tüzemen’den Rafael Leao sözleri! ‘Transfer politikasını anlamıyorum’

"İNŞALLAH ZAHA TÜRÜ OLMAZ"

Eğer Leao, güçlü olduğu dönemlerdeki performansını Galatasaray'da gösterirse önemli işlere imza atabilir. Hatırlatayım, Milan'daki son dönemine bakarsanız, istikrarlı olmadığını görürsünüz. İnşallah Zaha türü bir şey olmaz. Zaha da çok şey vadetti ama saman alevi gibi maçlar oynadı.