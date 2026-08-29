Levent Tüzemen’den Rafael Leao sözleri! ‘Transfer politikasını anlamıyorum’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao transferini SABAH Spor yazarlarından Levent Tüzemen mercek altına aldı. Galatasaray, uzun süredir Leao'nun peşindeydi. Çok çaba sarf ettiler. Hayırlı olsun diyelim ama benim tercih ettiğim bir oyuncu değildi. Yönetim, 4 aydır kafaya taktığı Leao'yu nihayet aldı. Kalitesini tartışmıyorum ama son dönemde yükselen bir grafiği yok. Umarım Galatasaray'da eski günlerine geri döner. Sonuçta Galatasaray flaş bir transfer yapmış oldu. 'DAHA İYİ BİR OYUNCU ALINABİLİRDİ' 45 milyon Euro'ya daha iyi bir oyuncu alınabilirdi ama Leao'yu ısrarla istediler. Okan Buruk'un çok istediğini duymuştum, demek ki bildiği bir şey var. Yunus, Sane ve Barış'ın kanat oynadığını düşünürsek Leao dilerim performansıyla rekabeti körükler. 'İNŞALLAH ZAHA TÜRÜ OLMAZ' Eğer Leao, güçlü olduğu dönemlerdeki performansını Galatasaray'da gösterirse önemli işlere imza atabilir. Hatırlatayım, Milan'daki son dönemine bakarsanız, istikrarlı olmadığını görürsünüz. İnşallah Zaha türü bir şey olmaz. Zaha da çok şey vadetti ama saman alevi gibi maçlar oynadı. 'TRANSFER POLİTİKASINI ANLAMIYORUM' Ben yönetimin transfer politikasını anlamıyorum. Öncelikle eksik yerlere oyuncu transfer edilir. G.Saray'ın önceliği santrfor, orta saha ve sol stoper olmalı. Galatasaray, Leao ile transfer dönemini kapatamaz. Taraftardan büyük tepki alırlar. 2 Eyül'de UEFA'ya verecekleri listede sol stoper, santrfor ve bir güçlü orta saha daha eklenmeli. 'G.SARAY BÜYÜK SIKINTI YAŞAR' Eğer ihtiyaç duyulan oyuncular transfer edilmezse Devler Ligi'nde Galatasaray büyük sıkıntı yaşar. Bu paraya ben olsam Crystal Palace'tan Ismaila Sarr'ı ya da Manchester United'dan Rashford'ı alırdım. Çünkü bu ikili, hücumda Osimhen'in beklentilerini karşılardı.