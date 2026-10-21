Trend Galeri Trend Spor Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla kozlarını paylaşacak. Foot Mercato'dan Walid Soltani ve RTL Radio çalışanı Philippe Sanfourche, Lille-Galatasaray maçını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Fransız gazeteciler, ülkede yaşanan karışıklığı yerinden bildirdi. İşte o açıklamalar...

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AHMET FETTAH AKKUŞ
Giriş Tarihi: 21.10.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 07:05
Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Foot Mercato'dan Walid Soltani ve RTL Radio çalışanı Philippe Sanfourche, Lille-Galatasaray maçı öncesi ülkede yaşananları sabah.com.tr'ye açıkladı.

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

WALID SOLTANI – FOOT MERCATO

1. Galatasaray maçı öncesinde Lille'in mevcut form durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Takımın öne çıkan güçlü ve zayıf yönleri sizce nelerdir?

"Dürüst olmak gerekirse Lille'in form durumunu oldukça istikrarsız olarak tanımlayabilirim. Ligue 1'de dördüncü sıradalar ancak aldıkları sonuçlar tablonun tamamını yansıtmıyor. PSG ile berabere kaldılar ki bu iyi bir sonuçtu; ayrıca Toulouse'u 1-0, Troyes'i de 2-0 mağlup etmeyi başardılar. Fakat öte yandan kendi sahalarında Betis'e kaybettiler, Arsenal karşısında 3-0'lık ağır bir mağlubiyet aldılar, Brest ile berabere kaldılar ve maç kazanmakta zorlanan Nice'e mağlup oldular."

"ÇOK FAZLA GOL YİYORLAR"

Bana göre Lille; Bouaddi ve Fernandez Pardo gibi bazı önemli oyuncularını kaybetti ve hücum hattında eskisi kadar tehlikeli görünmüyorlar. Ayrıca kalelerinde oldukça fazla gol görüyorlar. Savunmaları ile hücum hatları arasında bir denge eksikliği göze çarpıyor.

Lille, özellikle Bruno Génésio yönetiminde Avrupa'da çok daha ikna edici performanslar sergilerdi. Ancak şu an için aynı istikrar seviyesinde görünmüyorlar. Dolayısıyla genel olarak bu maç öncesinde harika bir form yakaladıklarını söyleyemem.

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

"MBAPPE'YE DİKKAT!"

2. Galatasaraylı oyuncuların Lille'de özellikle dikkat etmesi gereken isimler kimler?

"Son dönemde oldukça formda olan Ethan Mbappé'yi yakından takip ederdim. Fark yaratabilecek oyunculardan birinin o olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca orta sahada sergilediği performansla dikkat çeken ve önemli bir rol üstlenebilecek Mukau'yu da belirtmek gerekir. Elbette Olivier Giroud'yu hiçbir zaman tamamen göz ardı edemezsiniz. Şu aşamada onu Lille'in birincil tehdidi olarak görmesem de muazzam bir tecrübeye sahip ve büyük maçlarda nasıl fark yaratacağını çok iyi biliyor. Ancak iki oyuncu seçmem gerekirse Ethan Mbappé ve Mukau'yu tercih ederdim; bu iki isim arasında da özellikle Mbappé'ye dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

3. Maç tahmininiz nedir? Sizce maçın favorisi hangi takım?

"Şahsen Lille'in bu maçı kaybedebileceğini düşünüyorum, ancak beraberlik de olası bir sonuç. Son dönemdeki performansları göz önüne alındığında, ev sahibi avantajına rağmen Lille'in kazanacağını düşünmüyorum. Galatasaray tehlikeli bir ekip ve Barcelona karşısında aldıkları mağlubiyete rağmen oyundan düştüklerini düşünmüyorum. Hatta o maçtan daha iyi bir sonuç çıkarabileceklerini hissettim. Lille'in birçok alanda gelişmesi gerekiyor ve Galatasaray gibi bir takıma karşı durumu tersine çevirebileceklerinden emin değilim. Maç tahminim Lille galibiyetinden ziyade Galatasaray galibiyeti veya beraberlik yönünde."

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

OLAYLARDAN KİMLER ETKİLENİR?

4. Fransa son zamanlarda siyasi belirsizlikler ve toplumsal gerilimlerle karşı karşıya kaldı. Ülkedeki mevcut durumun Fransız futbolu, kulüpler veya futbolcuların performansı üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

"Söz konusu oyuncuların performansı olduğunda, Fransa'daki siyasi ve toplumsal durumun doğrudan ve önemli bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Futbolcular genel olarak antrenmanlarına, maç hazırlıklarına ve işlerini yapmaya odaklanırlar. Basın toplantılarında kendilerine bu tür konular sorulabilir ancak mevcut durumun sahadaki performansı doğrudan etkilemesi için belirgin bir neden göremiyorum.

Ancak bu durum saha dışında kulüpleri ve taraftarları etkileyebilir. Güvenlik önlemleri, seyahat kısıtlamaları ve spor etkinliklerinin etrafındaki genel atmosfer bu süreçten nasibini alabilir.

Bu nedenle, doğrudan etkilendiğini düşünmediğim futbolun kendisi ile sonuçların çok daha net hissedilebildiği saha dışındaki unsurlar arasında bir ayrım yapmayı tercih ederim."

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

6. Lille'de son dönemde yaşanan protestolar ve toplumsal huzursuzluklar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu olaylar şehirdeki günlük yaşamı ve genel futbol atmosferini nasıl etkiledi?

Lille'deki durum oldukça ciddi boyutlardaydı. Yaşanan huzursuzluklar barışçıl gösterilerin ötesine geçerek yağma ve vandalizm olaylarına dönüştü. Hatta şehir merkezindeki Lille kulüp mağazası bile hedef alındı; bu da doğal olarak şehir adına hoş bir görüntü oluşturmuyor.

Lille çok güzel bir şehir ve bu tür sahneleri görmek üzücü. Tanıklık ettiğimiz kadarıyla, şiddet ve tahribatın bir kısmı göstericilerin asıl taleplerinden ziyade yağmacılık ve vandalizm ile bağlantılıydı.

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

Yetkililer, belirli bölgelerde refakatsiz küçük yaştakiler için sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere çeşitli kısıtlamalar getirdi. Bu durum, meselenin ciddiyetle ele alındığını ve huzursuzluğun günlük yaşam üzerinde gerçek bir etki yarattığını gösteriyor.

Futbola gelince; bu olaylar, özellikle Lille'e seyahat edecek taraftarlar açısından maç öncesinde kaçınılmaz olarak endişe yaratıyor. Yine de şehirdeki huzursuzluk ile stadyum içindeki atmosferi birbirinden ayrı tutmak gerekir. Şehir dışındaki durum güvenliğin çok ciddiye alınmasını gerektirse de bu ikisi farklı konulardır.

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

7. Lille–Galatasaray maçı öncesinde Pierre-Mauroy Stadı çevresindeki güvenlik durumu nedir? Stadyum yakınlarında herhangi bir olay yaşandı mı ve taraftar güvenliği açısından endişe yaratan bölgeler var mı?

Son dönemde bildirilen başlıca olaylar, şehir merkezindeki kulüp mağazasının zarar görmesi de dahil olmak üzere Lille genelindeki huzursuzluk, vandalizm ve yağmalama eylemleriyle ilgiliydi. Bu olayları otomatik olarak futbola bağlamaz veya şehrin başka bir yerinde yaşananlar nedeniyle stadyumun güvensiz olduğunu varsaymazdım.

Bununla birlikte, bu yüksek profilli bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması ve güvenlik doğal olarak en önemli konulardan biri olacak. Son yaşananlar ve seyahat etmesi beklenen Galatasaray taraftarı sayısı göz önüne alındığında, yetkililerin önlem almasını ve taraftarların bölgedeki hareketliliğine özellikle dikkat etmesini bekliyorum.

Stadyum çevresinde şahsen herhangi bir olaya tanık olmadığım için belirli bölgelerin tehlikeli olduğuna dair iddialarda bulunmak istemem. Taraftarlar için en önemli husus, maç için alınan güvenlik önlemlerine ve resmi talimatlara harfiyen uymaktır.

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

8. Şehirdeki son olaylara tepki olarak maç gününde stadyum çevresinde ek güvenlik önlemleri alınması bekleniyor mu? Galatasaray taraftarları stadyuma seyahat ederken veya şehirde hareket ederken herhangi bir kısıtlamayla karşılaşabilir mi?

Evet, güvenlik önlemleri bu maçın hazırlıklarının önemli bir parçasıdır. Ancak son huzursuzluklara yanıt olarak alınan tedbirler ile Galatasaray'ın dahil olduğu bir Şampiyonlar Ligi müsabakasına özel düzenlemeleri birbirinden ayırmak gerekir.

Bu karşılaşma için Galatasaray taraftarlarının nerede toplanabileceği ve kulüp sembollerini nerede taşıyabileceği konusunda kısıtlamalar açıklandı. Kulüp forması, atkısı veya tanımlayıcı diğer ürünleri taşıyan taraftarların, stadyum çevresinde kendilerine ayrılan deplasman tribünü alanı dışında bulunmalarına izin verilmiyor.

Buradaki amaç, konuk taraftarların hareketliliğini kontrol altında tutmak ve olası olay riskini en aza indirmektir. Bu nedenle Galatasaray taraftarlarına, özellikle stadyuma erişim ve belirlenen buluşma alanları konusunda kulübün ve yetkililerin talimatlarını dikkatle takip etmelerini tavsiye ederim.

Bu kısıtlamaların bilincinde olmak önemlidir; ancak bunlar taraftarların Lille'e seyahat edemeyeceği veya maça katılamayacağı şeklinde yorumlanmamalıdır.

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

9. Lille'deki son siyasi ve toplumsal gelişmelerin maçın kendisine, organizasyonuna veya taraftarlar arasındaki atmosfere etki edebileceğine dair bir endişe var mı?

Ana endişenin maçın kendisinden ziyade güvenlik olduğunu düşünüyorum. Son olaylar zorlu bir ortam yarattı ve yetkililerin her şeyin düzgün bir şekilde organize edildiğinden emin olmaları gerekiyor.

Ancak, siyasi ve toplumsal durumun sahadaki mücadeleyi doğrudan etkileyeceğini varsaymak için bir neden görmüyorum. Bu maç büyük bir Avrupa müsabakasıdır ve öncelik, karşılaşmanın doğru koşullar altında gerçekleşmesini sağlamak olacaktır.

Atmosfere gelince; Galatasaray taraftarları tutkularıyla tanınırlar, Lille taraftarları da takımlarını sonuna kadar desteklemek isteyeceklerdir. Umuyorum ki odak noktası futbol olmaya devam eder ve her iki takımın taraftarları da bu güzel ortamın keyfini güvenle çıkarabilir.

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

10. Son olarak, maç veya Lille'deki mevcut durumla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

İki takımın da olumlu bir sonuca ihtiyaç duyması nedeniyle son derece ilgi çekici bir Şampiyonlar Ligi maçı olacağını düşünüyorum. Futbol açısından bakıldığında, Galatasaray'ın önünde gerçek bir fırsat olduğunu düşünüyorum; ancak istedikleri sonucu almak için yine de iyi bir performans sergilemeleri gerekecek. Umarım güzel bir maç olur ve hem saha içinde hem de saha dışında her şey yolunda gider."

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

PHİLİPPE SANFOURCHE – RTL RADIO

"Lille, özellikle hücum bölgesinde, iyi bir form grafiği sergilemiyor. Ligdeki sıralaması, takımın gerçek performansını tam olarak yansıtmıyor. Savunma disiplini, Lille'in en güçlü yönü olarak öne çıkıyor. Alexsandro, Bentaleb ve André gibi tecrübeli oyuncular da bu anlamda takıma önemli katkı sağlıyor. Ancak hücumda çeşitlilik ve yaratıcılık konusunda eksikleri var.

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

Galatasaray'ın özellikle Ethan Mbappé'ye dikkat etmesi gerekiyor. Sakatlığının ardından sahalara dönmüş olsa da Brest karşısındaki performansı, formunu yeniden yakaladığını gösterdi. Haraldsson ise şu sıralar zor bir dönemden geçiyor. Buna rağmen her an performansını yükseltebilecek ve maçın gidişatını önemli ölçüde etkileyebilecek bir oyuncu.

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

"MAÇ BERABERE BİTEBİLİR"

Bu karşılaşmanın berabere sonuçlanabileceğini rahatlıkla düşünüyorum. Her iki takım da Avrupa kupalarındaki ilk puanlarını almak istiyor. Bu durum, üzerlerindeki baskıyı artırabilir ve karşılaşmanın gergin bir atmosferde geçmesine neden olabilir.

Lille'de hem takım hem de yeni teknik direktör Ancelotti üzerinde giderek artan bir baskı hissediliyor. Takımın oyun anlayışı kısıtlayıcı bir görüntü sergilerken teknik direktörün taktiksel yaklaşımı da henüz netlik kazanmış değil. Lille'in Avrupa kupalarındaki ikinci iç saha maçı olan bu karşılaşma, şimdiden takımın Avrupa serüveninin geri kalanı açısından belirleyici bir sınav olarak görülüyor.

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olaylar sırasında, Lille şehir merkezindeki kulübe ait bir mağaza göstericiler tarafından tahrip edildi ve yağmalandı. Ancak kulübün yaşadığı bu zorlu atmosferin, oyunculara ve takımın sportif faaliyetlerine doğrudan yansıdığına dair bir işaret bulunmuyor.

Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

Maçın ertelenme durumu var mı?

Maçın oynanacağına dair herhangi bir risk bulunduğunu sanmıyorum. PSG - Barcelona maçı planlandığı gibi oynandı. Riskler, daha ziyade gelecek hafta sonu, yeni gösteriler bağlamında söz konusu."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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