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Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...
Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla kozlarını paylaşacak. Foot Mercato'dan Walid Soltani ve RTL Radio çalışanı Philippe Sanfourche, Lille-Galatasaray maçını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Fransız gazeteciler, ülkede yaşanan karışıklığı yerinden bildirdi. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 21.10.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 07:05