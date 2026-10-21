Lille - Galatasaray maçı öncesi Fransa’da neler oluyor? Karışıklık hangi boyutta? Fransız gazeteciler, sabah.com.tr’ye açıkladı...

WALID SOLTANI – FOOT MERCATO

1. Galatasaray maçı öncesinde Lille'in mevcut form durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Takımın öne çıkan güçlü ve zayıf yönleri sizce nelerdir?

"Dürüst olmak gerekirse Lille'in form durumunu oldukça istikrarsız olarak tanımlayabilirim. Ligue 1'de dördüncü sıradalar ancak aldıkları sonuçlar tablonun tamamını yansıtmıyor. PSG ile berabere kaldılar ki bu iyi bir sonuçtu; ayrıca Toulouse'u 1-0, Troyes'i de 2-0 mağlup etmeyi başardılar. Fakat öte yandan kendi sahalarında Betis'e kaybettiler, Arsenal karşısında 3-0'lık ağır bir mağlubiyet aldılar, Brest ile berabere kaldılar ve maç kazanmakta zorlanan Nice'e mağlup oldular."

"ÇOK FAZLA GOL YİYORLAR"

Bana göre Lille; Bouaddi ve Fernandez Pardo gibi bazı önemli oyuncularını kaybetti ve hücum hattında eskisi kadar tehlikeli görünmüyorlar. Ayrıca kalelerinde oldukça fazla gol görüyorlar. Savunmaları ile hücum hatları arasında bir denge eksikliği göze çarpıyor.

Lille, özellikle Bruno Génésio yönetiminde Avrupa'da çok daha ikna edici performanslar sergilerdi. Ancak şu an için aynı istikrar seviyesinde görünmüyorlar. Dolayısıyla genel olarak bu maç öncesinde harika bir form yakaladıklarını söyleyemem.