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Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin'in 39 yaşındaki efsanesi Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 00:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 00:37
Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaştı.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

Arjantin'in 39 yaşındaki kaptanı Lionel Messi, İspanya ile oynanan final maçında adını tarihe yazdırdı.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

YAŞ FARKI ÖN PLANA ÇIKTI

İspanya ve Arjantin'in kilit oyuncuları Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın arasındaki yaş farkı turnuva tarihine geçti.

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Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

Arjantin'de 39 yaşındaki Lionel Messi, 19 yaşındaki Lamine Yamal ile rakip oldu.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

Dünya Kupası tarihinde final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk maç olarak tarihe geçti.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

MESSI 3. FİNALİNİ OYNADI

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'yla birlikte dev organizasyonda 3. kez finalde şans buldu.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

Arjantinli yıldız, Cafu'dan sonra 3 Dünya Kupası finalinde forma giyen ikinci futbolcu unvanını elde etti.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

EN YAŞLI OYUNCU OLDU

Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

Lionel Messi, 1958 Dünya Kupası'nın finalinde oynayan 37 yaşındaki İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

Öte yandan Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde 21 kez gol sevinci yaşadı.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda 10 gol atan Kylian Mbappe'yi 8 golle takip etti ve organizasyonu noktaladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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