Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti! Lamine Yamal ile yaş farkı şaşırttı

2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Arjantin'in 39 yaşındaki kaptanı Lionel Messi, İspanya ile oynanan final maçında adını tarihe yazdırdı. YAŞ FARKI ÖN PLANA ÇIKTI İspanya ve Arjantin'in kilit oyuncuları Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın arasındaki yaş farkı turnuva tarihine geçti. Arjantin'de 39 yaşındaki Lionel Messi, 19 yaşındaki Lamine Yamal ile rakip oldu. Dünya Kupası tarihinde final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk maç olarak tarihe geçti. MESSI 3. FİNALİNİ OYNADI Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'yla birlikte dev organizasyonda 3. kez finalde şans buldu. Arjantinli yıldız, Cafu'dan sonra 3 Dünya Kupası finalinde forma giyen ikinci futbolcu unvanını elde etti. EN YAŞLI OYUNCU OLDU Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu. Lionel Messi, 1958 Dünya Kupası'nın finalinde oynayan 37 yaşındaki İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı. Öte yandan Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde 21 kez gol sevinci yaşadı. Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda 10 gol atan Kylian Mbappe'yi 8 golle takip etti ve organizasyonu noktaladı.