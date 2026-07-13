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Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

Arjantin'in İsviçre'yi yendiği maçta da gol katkısı yapmayı başaran Lionel Messi, Dünya Kupası'nda bir kez daha tarihe geçti. İşte detaylar...

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 13.07.2026 07:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 07:36
Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

Son şampiyon Arjantin, Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre'yi 3-1'lik skorla rahat geçerek yarı final biletini kaparken Lionel Messi farkını ortaya koydu.

Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

Dünya Kupası'nda 21 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda bulunan 39 yaşındaki süper star, CV'sine bir rekor daha ekledi.

Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

Mac Allister'in açılış golünün pasını veren Messi, dünya sahnesine adını yine altın harflerle yazdırdı ve turnuva tarihinde 10 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

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Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

Messi, yaptığı 10 asistin tamamında farklı takım arkadaşlarını golle buluştururken bu istatistik, deneyimli yıldızın oyun kurucu kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

72 YILLIK TARİH ARTIK MAZİ

Messi, eleme turlarındaki üretkenliğiyle de rekor kırdı. Bu aşamada çıktığı 14 karşılaşmada 7 gol ve 8 asist üreterek toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı, organizasyonun en başarılı oyuncusu konumuna geldi.

Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

Öte yandan Arjantin ise Dünya Kupası tarihinde hiçbir takımın uzun zamandır yapamadığını başardı.

Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

72 YILLIK TARİH ARTIK MAZİ

Tangocular, dev turnuvada 12 maç üst üste rakiplerine 2 ve daha üstünde gol atarak Uruguay'ın 72 yıllık rekorunu (1930-1954) paramparça etti.

Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

İŞTE MESSİ'NİN 10 ASİSTİ

Hernan Crespo>2006

Carlos Tevez>2010

Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

Di Maria>2014

G.Mercado>2018

S.Agüero>2018

Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

E.Fernandez>2022

N.Molina>2022

J.Alvarez>2022

Lionel Messi Dünya Kupası’nda yine tarihe geçti!

C.Romero>2026

Mac Allister>2026

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#LİONEL MESSİ #ARJANTİN #İSVİÇRE #DÜNYA KUPASI