Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

Ayrıca arkamızdan gelen ve Milli Takım'da olmayı hak eden çok büyük yetenekler var. Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi içeriden, tribünlerden dinlemeyi çok özleyeceğim. Artık sizden biri olacağım, dışarıdan her zaman destekleyip tezahürat yapacağım. Hem iyi günlerde hem de kötü günlerde, hatta özellikle kötü günlerde.