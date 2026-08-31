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Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızlarından Lionel Messi, dikkat çeken bir karar aldı. 39 yaşındaki futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. İşte o veda mesajı...

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Giriş Tarihi: 31.08.2026 18:48 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 18:59
Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

MLS Ekibi Inter Miami forması giyen Arjantinli süper star Lionel Messi'den şok bir karar geldi.

Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, Arjantin Milli Takımı kariyerini noktaladığını duyurdu.

Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Finalden bu yana geçen süreyi ve çokça düşünmeyi takiben, herkese Milli Takım'dan ayrıldığımı açıklamak istiyorum… Bu, canımı çok acıtan ve hâlâ da ruhumun derinliklerinde acıtan bir karardı ama artık zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her zaman her şeyimi verdim.

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Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

Sadece son yıllarda, her şeyin kazanıldığı dönemde değil, ondan önce de bu forma için her şeyimi ortaya koydum ve Arjantinli olmaktan gurur duymanızı, futbol aracılığıyla size mutluluklar yaşatmayı her zaman amaçladım. Artık sona yaklaşıyoruz ve bazı dönemler kapanıyor.

Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

Bu da beni çok üzen bir dönem. Milli Takım'da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tükettim, artık verecek bir şeyim kalmadı.

Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

Ayrıca arkamızdan gelen ve Milli Takım'da olmayı hak eden çok büyük yetenekler var. Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi içeriden, tribünlerden dinlemeyi çok özleyeceğim. Artık sizden biri olacağım, dışarıdan her zaman destekleyip tezahürat yapacağım. Hem iyi günlerde hem de kötü günlerde, hatta özellikle kötü günlerde.

Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

Her zaman yanımda olan, bu güzel ama zorlu yolculukta bana eşlik eden aileme teşekkür ederim. Birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm teknik direktörlere, takım arkadaşlarıma ve yöneticilere teşekkür ederim. Yanımda unutulmaz anılar ve hatıralar götürüyorum.

Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

Sizlerle birlikte, takım arkadaşlarımla beraber, hayalini kurduğumuz anları yaşatmış olmanın huzuru ve gururuyla ayrılıyorum. Bunu sizinle birlikte yaşamak gerçekten inanılmazdı. Sizi seviyorum! Beni Arjantinli yaptığın için Tanrı'ya şükürler olsun. Vamos Argentina!

Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

*Bu sözleri 21 Temmuz'da, finalden iki gün sonra yazmıştım. Bugün babamla yaşananların ardından, her zamankinden daha fazla ikna olmuş durumdayım."

Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Lionel Messi, 207 maça çıktığı Arjantin Milli Takımı ile 125 kez gol sevinci yaşadı.

Lionel Messi resmen veda etti! Arjantinli yıldızdan duygusal sözler...

Efsane futbolcu, 3 kez Dünya Kupası finaline çıkarken, bir kez şampiyonluk yaşadı. Messi ayrıca 2 defa Copa America zaferlerine de ulaştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#LİONEL MESSİ #ARJANTİN MİLLİ TAKIMI #ARJANTİN