Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. İngiliz temsilcisi ise 9 puanda kaldı. Kanarya'nın zaferi bugün İngiliz basınında geniş yankı bulurken, bomba bir transfer iddiası da ortaya atıldı. Fenerbahçe - Liverpool maçının yıldızı Archie Brown'ın İngiliz takımlarının transfer hedefine girdiği ifade edildi. LIVERPOOL ARCHIE BROWN'I İSTİYOR TEAMtalk'un haberine göre Liverpool, dünkü maçında ardından Archie Brown'a olan ilgisini artırmaya hazırlanıyor. GİRİŞİMLER SÜRÜYOR Haberde, Premier Lig devinin sol bek pozisyonu için potansiyel seçenekleri değerlendirdiği aktarılırken, Archie Brown ile ilgili çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. SOLA TRANSFER YAPILACAK Haberde, Milos Kerkez'in istikrarlı bir performans veremediği, Kostas Tsimikas'ın ise sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatıldı. TRANSFERE YEŞİL IŞIK Archie Brown'ın ise kariyerinin bir aşamasında İngiliz futboluna geri dönme ve Premier Lig'de kendisi deneme niyetinde olduğu iddia edildi. 6 TAKIM DAHA TALİP Öte yandan İngiliz futbolcu ile Chelsea, Manchester United, Milan, Newcastle United, Everton, Brighton'ın da ilgilendiği öne sürüldü. MAÇA DAMGASINI VURDU İngiliz sol bek, dün Liverpool karşılaşmasında 1 gol atarken, 1 de asist yaptı ve karşılaşmaya damgasını vurdu. GENT'TEN GELDİ 24 yaşındaki oyuncu, 2025 yılında Belçika'nın Gent takımından Fenerbahçe'ye 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. 54 MAÇTA OYNADI Archie Brown, sarı-lacivertli forma altında şimdiye kadar tüm kulvarlarda toplamda 54 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 3,890 dakika süre bulan Brown, rakip takım ağlarını 8 kez havalandırmayı başarırken, 9 da asist katkısı üretti. SÖZLEŞME DURUMU 1,90 boyundaki sol bekin sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Archie Brown'ın güncellenen piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.