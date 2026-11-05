Trend Galeri Trend Spor Liverpool, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

Liverpool, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma İngiliz basınında geniş yankı bulurken, sarı-lacivertli yıldız için de transfer iddiası ortaya atıldı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 05.11.2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 14:30
Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. İngiliz temsilcisi ise 9 puanda kaldı.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

Kanarya'nın zaferi bugün İngiliz basınında geniş yankı bulurken, bomba bir transfer iddiası da ortaya atıldı.

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Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

Fenerbahçe - Liverpool maçının yıldızı Archie Brown'ın İngiliz takımlarının transfer hedefine girdiği ifade edildi.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

LIVERPOOL ARCHIE BROWN'I İSTİYOR

TEAMtalk'un haberine göre Liverpool, dünkü maçında ardından Archie Brown'a olan ilgisini artırmaya hazırlanıyor.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Haberde, Premier Lig devinin sol bek pozisyonu için potansiyel seçenekleri değerlendirdiği aktarılırken, Archie Brown ile ilgili çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

SOLA TRANSFER YAPILACAK

Haberde, Milos Kerkez'in istikrarlı bir performans veremediği, Kostas Tsimikas'ın ise sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatıldı.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

TRANSFERE YEŞİL IŞIK

Archie Brown'ın ise kariyerinin bir aşamasında İngiliz futboluna geri dönme ve Premier Lig'de kendisi deneme niyetinde olduğu iddia edildi.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

6 TAKIM DAHA TALİP

Öte yandan İngiliz futbolcu ile Chelsea, Manchester United, Milan, Newcastle United, Everton, Brighton'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

MAÇA DAMGASINI VURDU

İngiliz sol bek, dün Liverpool karşılaşmasında 1 gol atarken, 1 de asist yaptı ve karşılaşmaya damgasını vurdu.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

GENT'TEN GELDİ

24 yaşındaki oyuncu, 2025 yılında Belçika'nın Gent takımından Fenerbahçe'ye 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

54 MAÇTA OYNADI

Archie Brown, sarı-lacivertli forma altında şimdiye kadar tüm kulvarlarda toplamda 54 karşılaşmada görev aldı.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

PERFORMANSI

3,890 dakika süre bulan Brown, rakip takım ağlarını 8 kez havalandırmayı başarırken, 9 da asist katkısı üretti.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

SÖZLEŞME DURUMU

1,90 boyundaki sol bekin sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Liverpool, Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Maçın ardından transfer bombası...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Archie Brown'ın güncellenen piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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