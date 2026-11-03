Trend Galeri Trend Spor Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Liverpool'u konuk edecek. Dev maç öncesi İngiliz ekibinin kamp kadrosu belli oldu. 7 futbolcu, sarı-lacivertli takıma karşı oynamayacak. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 03.11.2026 13:21
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın saat 20.45'te sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Sarı-lacivertliler, lig aşamasında oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı ve 31. sırada bulunuyor. İngiliz ekibi ise 3 maçta 3 galibiyet elde etti ve averajla 3. sırada yer alıyor.

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Kanarya, Devler Ligi'nde Roma ile 1-1, Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken, Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Liverpool, Atletico Madrid'i 2-1, LASK'ı 6-3, Villarreal'i 4-3'lük skorlarla yendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Sarı-lacivertliler, Liverpool'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe, Liverpool ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak.

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesi 22 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. İşte kadroda yer alan isimler...

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

"Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha, Danns."

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

Giovanni Leoni (Sakatlık)

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Jeremie Frimpong (Sakatlık)

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Conor Bradley (Sakatlık)

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Ryan Gravenberch (Sakatlık)

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Hugo Ekitike (Sakatlık)

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Federico Chiesa (Teknik heyet kararı)

Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Wataru Endo (Teknik heyet kararı)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #LİVERPOOL #İNGİLİZ