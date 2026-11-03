Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik! Yıldız futbolcu oynayamayacak...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın saat 20.45'te sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, lig aşamasında oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı ve 31. sırada bulunuyor. İngiliz ekibi ise 3 maçta 3 galibiyet elde etti ve averajla 3. sırada yer alıyor. Kanarya, Devler Ligi'nde Roma ile 1-1, Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken, Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Liverpool, Atletico Madrid'i 2-1, LASK'ı 6-3, Villarreal'i 4-3'lük skorlarla yendi. Sarı-lacivertliler, Liverpool'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe, Liverpool ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak. Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesi 22 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. İşte kadroda yer alan isimler... 'Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha, Danns.' FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR Giovanni Leoni (Sakatlık) Jeremie Frimpong (Sakatlık) Conor Bradley (Sakatlık) Ryan Gravenberch (Sakatlık) Hugo Ekitike (Sakatlık) Federico Chiesa (Teknik heyet kararı) Wataru Endo (Teknik heyet kararı)